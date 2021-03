Este jueves, los gremios de taxistas se concentraron frente a las puertas del Concejo Municipal de Rosario y realizaron una manifestación contra la llegada de la aplicación Uber a esa ciudad. Durante la movilización se produjo un hecho desagradable y repudiable: uno de los taxistas se desnudó delante de una periodista que se había acercado hasta el lugar para cubrir el reclamo de los choferes.

El mal momento lo padeció la movilera de LT8 Georgina Belluati. Según contó ella, sucedió cuando estaba por retirarse para continuar con su trabajo y necesitaba mover su auto. Belluati había dejado estacionado el vehículo de la radio sobre calle 1º de Mayo, entre Córdoba y Rioja. Producto de la manifestación, los alrededores de esa zona habían quedado totalmente congestionados y la cronista no podía mover su auto porque había varios taxis que le bloqueaban la salida.

Este taxista acaba de desnudarse delante mío por pedir que corran los taxis para poder salir donde estoy estacionada y seguir trabajando. Espero las sanciones e ire a realizar la denuncia correspondiente. Agradezco la solidaridad de algunos de sus compañeros @ControlRosario pic.twitter.com/wWMwB89rYs — ★Geor Belluati★ (@GBelluati) March 11, 2021

Ante esta situación, les pidió a algunos taxistas si le hacían el favor de hacerse a un lado. La respuesta de uno de los choferes fue inesperada: el conductor, enfadado, la enfrentó y directamente comenzó a sacarse la ropa hasta quedar semidesnudo frente a Belluati. El hombre se desvistió, se bajó los pantalones y solo quedó con los calzoncillos, el barbijo y unos lentes de sol puestos. Una insólita escena a metros del Monumento Nacional a la Bandera.

La movilera grabó con su teléfono el aberrante acto del taxista, mientras otros colegas se solidarizaban con ella. Luego compartió el video y una foto en sus redes sociales. “Nos ponemos en pelotas, ¿cuál es el problema? Tomátelas”, se le escucha decir al chofer, en medio de insultos hacia la mujer.

“Este taxista acaba de desnudarse delante mío por pedir que corran los taxis para poder salir donde estoy estacionada y seguir trabajando. Espero las sanciones e iré a realizar la denuncia correspondiente. Agradezco la solidaridad de algunos de sus compañeros”, escribió en Twitter, junto con las imágenes.

Más tarde contó indignada: “Una está acostumbrada a un montón de circunstancias en la calle, pero que alguien se desnude en plena calle fue tremendo. Yo le había pedido que corrieran un poco y este hombre comenzó a insultarme y a dedicarme cosas irreproducibles. Cuando intenté responder esa agresión verbal, este hombre se bajó los pantalones y se quedó desnudo delante mío”.

La reacción se viralizó de inmediato en redes sociales. Desde el Centro Integrado de Operaciones de la Municipalidad de Rosario se contactaron con la periodista. El conductor fue identificado: según Mario Cesca, de la Asociación de Titulares de Taxis, se trata de Gustavo Daniel Beatriz, cuya licencia de taxi es la número 4004.

“Es lamentable que le hayan dado una licencia. Por la actitud con la movilera de LT8, desde ya me avergüenza como taxista y como dirigente, es repudiable la actitud de ese taxista. En otra oportunidad este hombre me había amenazado a mí, es una persona agresiva, no puedo entender que le hayan dado una licencia como titular”, dijo Cesca.