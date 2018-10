El video data de 1993. Y se hizo rápidamente viral. Un adolescente Marcelo Gallardo, de 17 años, brinda una entrevista en los inicios de su carrera. El Muñeco, precisamente, hizo su presentación en la Primera de River ese año, con Daniel Passarella como director técnico. Pues bien, en la filmación, la joven promesa cuenta algunos datos personales, a modo de ficha. Y acepta revelar de qué club era hincha entonces, antes de transformarse en símbolo del Millonario, tanto como futbolista como en su rol como técnico.

"Me llamo Marcelo Gallardo, nací en 1976; soy de Merlo, provincia de Buenos Aires. Tengo 17 años", prologa el propio Muñeco. "No me lo digas por decir, sé honrado. ¿Sos de River?", lo inquiere su interlocutor en el video. "No, no soy de River", responde con una sonrisa producto de un rapto de timidez.

"¿De qué cuadro sos?", insiste el cronista. "Soy de San Lorenzo, de chiquito, por mi viejo", revela Gallardo. "Iba de vez en cuando a la cancha a verlo, pero no pude más y dejé de ir", amplía aquel proyecto de enganche, que cuenta en el testimonio fílmico: "Hace 5 años que estoy en River. Entré en prenovena, hice Novena, Octava y pegué el salto a Reserva. Sabella me dio la posibilidad. Y ahora estoy en Primera".

Después, lo conocido. Las tres etapas como creativo en Núñez, con ocho títulos. Y el regreso como entrenador, función en la que está vigente, con siete vueltas olímpicas que fortalecieron aún más el vínculo con River. Los fanáticos le rinden tributo y lo idolatran, como ocurrió en la primera semifinal ante Gremio, con un mosaico conmovedor. Aunque sus sueños infantiles y de los primeros años de la adolescencia estaban relacionados a otros colores.