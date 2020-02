Una abuela se tatuó un enorme ángel en su cola para festejar que a sus 59 años está atravesando su mejor momento sexual tras conocer a un conductor de vehículos llamado Andrew Clayden, de 52 años, a quien conoció por Internet en 2007.

La mujer llamada Mandy Jones, reveló que con su pareja han tenido relaciones sexuales en todas las habitaciones de su casa en Runcorn, Cheshire, incluido el invernadero. Además, la trabajadora social jubilada y madre de tres casi había renunciado al amor tras divorciarse dos veces, una en 1992 y otra en 2006.

Luego de varios intentos de conocer a un hombre en lugares de citas, pudo conocer a Andrew, que fue quien la ayudó a conocer su lado “travieso”. Por eso, para festejar que el sexo a los 59 es el mejor de su vida, la abuela se tatuó una de sus nalgas.

“A los 59 años finalmente me he convertido en una mujer sexual”, reveló Mandy y agregó: “Cuando Andrew y yo nos conocimos, él dijo que me daría que tuviera el mejor sexo que iba a tener en mi vida. Ahora, estoy hacien.do cosas que nunca hubiera hecho antes”.

“En mis primeros matrimonios tuve hijastros, así que se trataba de ponerlos primero. Pero ahora no hay límites, así que es más emocionante: si queremos caminar desnudos por la casa, lo hacemos. Me siento libre y relajada y cuando estás posmenopáusica, todo vale”, contó la abuela.

La abuela se tatuó el ángel y luego explicó: “Siempre quise un tatuaje, pero no sabía qué y él sugirió un ángel guarra porque soy tonta y cariñosa, pero él ha sacado otro lado de mí”.

Fuente: La 100