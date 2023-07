Consuelo, una joven argentina que vive en España, precisamente en Madrid, compartió en su cuenta de TikTok un video en donde criticó duramente a las peluquerías españolas por el “mal servicio” que ofrecen. “Si lo pago a pesos me pongo a llorar”, dijo en relación al alto precio que había pagado por unas mechitas.

“Bronca. Ojalá consigan una mejor peluquería que la que acabo de ir”, les deseó a sus seguidoras mientras contaba lo que le había ocurrido. Mechas mal teñidas, altísimos costos y mal servicio, fueron algunas de las cosas que destacó la joven.

“Vengo a quejarme de las peluquerías de España”, indicó y comenzó a enumerar todos los defectos que encontró. “Primero que son carísimas, me salió un huevo. No lo quiero ni pasar a pesos porque me pongo a llorar”.

A su vez, también remarcó que “no la habían teñido bien” y mostró la diferencia de color entre sus raíces y las mechas rubias que había pedido.

“Lo peor es que me estaba enjuagando la tintura y me dice ‘bueno, listo, ya está'. ¿Cómo ya está? Le pegunté si no me iba a secar y me dijo que el secado se cobraba aparte”, contó. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando el hombre le dijo el precio de ese servicio: “Son 30 euros más”.

“30 euros porque me pasen el secador de pelo, ¿me estás jodiendo?”, preguntó totalmente indignada con el servicio. El video que publicó en sus redes generó la bronca de miles de chicas, tanto en España como en Argentina. Además, muchas usuarias se solidarizaron con la tiktoker y le dieron consejos sobre dónde encontrar una peluquería más económica.

Aunque otras, por el contrario, cuestionaron la credibilidad de su anécdota. “30 euros por secarte el pelo, es la primera vez que oigo eso”, escribió una seguidora. “No vale 30 euros secarte el pelo en España”, “Es que el servicio de electricidad en España es carísimo” y “Deberías preguntar antes de entrar a realizarte un servicio”, acotaron otras.