Con más de 65.000, Celeste Martín es una de las influencers sanjuaninas que más seguidores tiene en Instagram.

Todos los días muestra su rutina, sus comidas, su entrenamiento, su perro, sus campañas publicitarias, los productos que canjea y otros ítems que la llevan a tener un perfil muy atractivo.

En las últimas horas, sorprendió a más de uno con un anuncio que realizó en las historias: contó que se rellenó los labios con ácido hialurónico.

Se trata de un retoque estético muy demandado en la actualidad por aquellos que desean aumentar el volumen de sus labios.

El ácido hialurónico en los labios se utiliza para hidratarlos, perfilarlos o rellenarlos, tanto por una cuestión estética como para corregir anomalías.

En las historias, Celeste primero dijo que recibió algunos comentarios "muy lindos" y otros "que me han agredido un poco". Y pasó a contar que se colocó en los labios ácido hialurónico. "Por Dios, no fue silicona ni botox", aclaró.

"Estuve plenamente segura cuando me hice la colocación", agregó luego y explicó que "me encantan las cosas naturales pero siempre he querido un poco más de volumen".

En otra historia publicó una serie de fotos en donde se puede ver sus labios hinchados. Dijo además que "lloré un poco" a causa de los cuatro pinchazos en la zona.

A modo de anécdota jocosa, contó que, para evitar el sermón de su padre, "cuando yo llego anduve con el barbijo en mi casa. Me lo hice el jueves, estuve el jueves y el viernes con barbijo. Cenaba en mi pieza porque estaba estudiando". Sin embargo, luego relató que el domingo comieron un asado y que no le quedó otra que sentarse en la mesa y quitarse la mascarilla. "(Mi padre) Me dice '¿qué te hiciste en la boca? Y yo: 'nada, fui al dentista'".