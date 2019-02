El nuevo video viral que recorre las redes sociales tiene como protagonista a una médica clínica. Se la ve a Patricia Liliana Imbroglia, del Hospital Penna de Parque Patricios, cantando A mi manera, una de las canciones más populares y reversionadas de todos los tiempos, a pacientes que se encontraban internados en una sala común. Y ellos también se suman al canto.

A punto de cumplir 32 años trabajando en la institución, Patricia Imbroglia sigue sin poder creer las repercusiones del video viral que tuvo más de un millón de reproducciones en Facebook. "Me sorprende porque esto es algo que hago desde que entré a trabajar al hospital, pero no existían los celulares para compartir estas cosas", aseguró.

La médica de 57 años, que se dedica a formar profesionales en sus prácticas, combina a diario sus pasiones más grandes: la música y la medicina. "Me gusta dedicar una hora luego de que finalizó mi horario laboral para preguntarles a los pacientes qué les gustaría escuchar y animarlos un poco. De este modo, ellos se sienten un poco más acompañados y se les hace más llevadero el proceso", reveló.

Según la especialista, en el Hospital Penna se atienden miles de pacientes por día con distintas realidades sociales y muchos de ellos no pueden recibir la visita de un familiar y se encuentran solos en una cama: "Es la manera que encontré hace 31 años de revertir esta situación y acompañarlos aunque sea por un rato".

La médica confesó que cuando comenzó a hacer sus "rondas musicales" sentía que perdía un poco la seriedad y que quizás no iba a ser bien visto, pero pronto se dio cuenta de que realmente les hacía bien. "Cuando empecé hace 31 años, trataba de saber todos los temas, sino volvía al otro día con la letra aprendida luego de estudiarla toda la noche con el tocadiscos de mi papá, o si eran letras más modernas con el casette. Me escribía las letras, venía y pasábamos un buen rato entre todos", recordó.

"Si en una sala hay seis pacientes y uno no esta de ánimo para escucharme cantar, lo respeto y mañana será otro día. Mi intención no es otra que entretener y acompañar a la soledad que muchos tienen".

"La gente me pide un tema y yo intento cantarlo o aprenderlo para el otro día. Hay mucha gente del interior que me pide folclore para sentirse un poco más cerca de su hogar". Además, esta costumbre tiene un beneficio especial, que según Imbroglia es fundamental, ya que a través de la música se fomenta el compañerismo, se empiezan a conocer con el de la cama de al lado y se genera un vínculo entre los pacientes.

"Cuando el video se empezó a difundir, fue algo muy loco, porque yo no estaba ni al tanto. Se acercó un hombre y me agradeció porque vio que hice reír y cantar a su mamá. Se me heló la sangre porque no entendía de qué me hablaba y ahí me comentaron que la nuera de una paciente me filmó cantando y de repente me estaban llamando de todos lados, excompañeros, expasantes, familia, amigos, fue algo mágico", comentó Imbroglia, todavía ehultante.

El vídeo viral tuvo una difusión de casi cuatro millones de reproducciones y se compartió en distintas partes del mundo. "Me empezaron a contactar personas de Francia, Paraguay, España, México, Uruguay, Chile, España… Fue algo realmente increíble que espero que contagie a más y más profesionales".

Al igual que todos los días, Imbroglia espera que termine su turno para empezar a dar vueltas por el hospital y cantar la canción que desean escuchar los pacientes, para así devolver un poco el amor que recibió en sus casi 32 años como médica: "A mis pacientes los quiero, no los trato. Tengo un compromiso con ellos, siempre veo en cada uno de ellos a mis hijas, a mi marido, a mamá o papá, trato de atenderlos en lo médico y en lo humano porque se lo merecen y hay que retribuir todo lo bueno, siempre".

Y concluyó: "Estoy trabajando de lo que siempre soñé. Aprecio trabajar en un hospital público donde toda la gente es igual independientemente de lo que tengan en el bolsillo o de sus estudios. Yo estoy agradecida todos los días y es importante que la gente recuerde: ser serio no es ser solemne".