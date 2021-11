Una mujer vivió un extraño fenómeno en la localidad pampeana de Jacinto Arauz, donde el pasado 16 de noviembre estuvo desaparecida por unas 24 horas.

"Ni yo sé cómo explicarlo. Mi marido se fue a otro campo, yo me levanté, tomé unos mates y me puse a jugar con el teléfono, pero el aparato empezó a hacer rayas, como interferencias", relató Irma Rick en declaraciones televisivas.

"De repente empecé a escuchar viento, como cuando empieza a zumbar una ventana. Salí afuera pensando que era mi marido, pero no me acuerdo nada más", continuó Rick.

Ante su extraña desaparición y el lugar donde fue hallada, la mujer relató que "no sabía si era de noche o de día".

"Abrí los ojos y vi luces blancas. Esa misma claridad no me dejaba abrir los ojos, hasta ahí recuerdo. Al otro día aparecí sentada en la calle, no recuerdo el tiempo que estuve sentada. Cuando me levanté, me toqué y tenía el teléfono prendido. Estuve dando vueltas hasta que empecé a reaccionar. Mire el teléfono y eran las 5.30 de la mañana".

Y agregó: "Lo primero que hice fue llamar a mis hijos pero no podía hablar, entonces les escribí. Me hacían videollamadas pero yo solo les movía las manos. No me salían las palabras".

Además Rick contó que tiene un corte en la cabeza y que eso "no tiene explicación, con qué me voy a hacer eso. Yo cuando salí lo único que escuché fue viento, un viento como que te chupaba y ahí perdí el conocimiento".

