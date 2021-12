Así como la Peque Pareto se animó a tomar un nuevo desafío y sumarse a la competencia de cocina, Donato de Santis se quiso dar el gusto de aprender algunas tomas de yudo para encarar a su rival. Envalentonado, le pidió a la ex campeona de la disciplina que le enseñara algunos trucos pero el resultado no fue el esperado.

En un momento, el chef pidió permiso a Santiago del Moro para cumplir su sueño y aunque todos en el estudio le advirtieron que no era lo más indicado, él no bajó los brazos. La Peque dudó pero dada la insistencia de Donato, accedió a mostrar algunas tomas pero le aclaró que no pensaba ir a fondo.

Del Moro: Tano, pará un minuto. Dame tus anteojos.

Peque: no lo voy a tirar chicos.

Donato: ¿cómo me tirarías? Porque te das cuenta que soy un oponente más o menos, ¿cómo me abordás?

Ahí fue que la Peque intentó hacer la demostración, aclarando que iba a regular el movimiento para levantarlo pero sin dejarlo caer... y las cosas se fueron de control porque Donato terminó en el piso.

En el piso estallaron las risas y terminaron aplaudiendo por este blooper sin igual.

Fuente: Revista Pronto