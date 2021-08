Una docente increpó violentamente a un alumno por cuestionar al kirchnerismo y, en medio de gritos e insultos, lo reprendió por pensar diferente a ella. Además de defender al actual gobierno, la profesora intentó adoctrinar al estudiante y convencerlo de que la crisis económica que atraviesa la Argentina es producto de la gestión de Mauricio Macri.

Son cinco videos grabados en plena clase y que se viralizaron en las redes sociales. Las imágenes muestran a una docente, identificada como Laura Radetich, visiblemente exaltada, gritándole al estudiante. El episodio tuvo lugar en la Escuela tecnica N° 2 Maria Eva Duarte de Ciudad Evita, partido de La Matanza, de acuerdo con una publicación del diario La Nación.

“¿Qué te crees, que porque tiene ojitos celestes no va a robar? ¡Te robó el futuro!”, le grita la educadora al estudiante con el que discute, en una clara referencia a Macri.

De inmediato, el alumno interrumpió: "¿Y este (por Alberto Fernández) no me robó?". La respuesta de la profesora fue: "No, papi. Vos podes venir acá y comer esta porquería (muestra un paquete de comida) porque te lo dio el Estado. Andá a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada. Andá, dale. Tiene tu papá diez lucas para pagar, eso es lo que dejó Macri".

La educadora continuó con su efusivo planteo: "Gracias a Dios perdió (Macri). Perdió porque atacó al pueblo y el pueblo no es boludo. Se llevó la tarasca él y sus amigos".

Luego de este planteo, el estudiante cuestionó que la sociedad eligió en los comicios a la vicepresidenta Cristina Kirchner mientras atravesaba múltiples causas. La respuesta del otro lado no tardó en llegar y fue en sintonía con el planteo oficialista.

"¿Quién les hizo esas causas? ¿Vos leíste quién se las hizo? No le pudieron probar nada. El expresidente se reunió con jueces y designó a dos por decreto. ¿No viste eso, papi?", respondió apuntando con el dedo contra el joven. De inmediato, continuó con una nueva oleada de críticas al exmandatario: "Hicieron una bicicleta financiera que te afecta a vos y a mi jubilación. Ahora hay que sacar toda esa mierda".

Les pido por favor. Sigan el hilo que voy a abrir con las filmaviones de una docente que ataca a un alimnonque no piensa como ella. La docente lleva a cabo abuso de autoridad y adoctrinamiento, además de mentir flagrantemente y atacar a un chico. También le pido que hagamos RT pic.twitter.com/vzHbZrPsAk — Rosario Agostini (@peponila) August 26, 2021

Segundo video. Increíble e impresionante el ataque y la alteración, además de la falta de lenguaje académico y falta de respeto de la "docente" pic.twitter.com/8UujeZCcaL — Rosario Agostini (@peponila) August 26, 2021

Quinto video. Sigue el ataque al alumno y el adoctrinamiento pic.twitter.com/ozSu8qOdQy — Rosario Agostini (@peponila) August 26, 2021

Fuente: El Sol