Una historia conmovedora se dio a conocer a través de redes sociales, un hombre recorrió más de mil kilómetros en bicicleta para asistir a las graduación de su hijo.

Se trata de Pedro Figueiredo de 63 años quien le prometió a su hijo que si lograba graduarse él iría en bicicleta hasta el lugar de la ceremonia, promesa que cumplió con mucho amor de padre "mi hijo se esforzó mucho por estar allí (...) es mi turno de trabajar duro para él".

Desde Porto Alegre, en Río Grande do Sul hasta Resende, en Río de Janeiro, emprendió el viaje el 4 de noviembre para asistir el 27 de noviembre a uno de los momentos más importantes en la vida de su hijo. Un desafío que decidió tomar porque es un amante de las bicicletas.

Según consignó G1 ya van más de 18 días de recorrido en el que conduce la bicicleta aproximadamente 6 horas diarias a 15 kilómetros por hora.

De momento a recorrido lugares turísticos y conocido muchas personas que lo acompañan o brindaron estadías en sus hogares desinteresadamente. "Este viaje me ha demostrado que la gente todavía está dispuesta a ayudar", mencionó además que "personas que no conozco me han acogido y transformado al máximo este homenaje a mi hijo".

Pedro explica que espera ansioso sorprender a su hijo de 25 años quien intentó durante tres años ir a la academia.