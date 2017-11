Hace un tiempo, Vicky Xipolitakis comenzó una nueva etapa amorosa con Javier Naselli, un empresario de 52 años que trabaja en un banco en Nueva York. La vedette, que vive junto a su pareja en una mansión en el barrio de Tribeca, se acercó hasta el lugar donde se produjo el atentado terrorista en el que murieron cinco argentinos.

Su apariencia, con un saco rojo con forma de corazón y unos lentes de sol enormes, llamó la atención de las cámaras de los medios latinos y locales que estaban cubriendo el día después del atentado. Vicky, que es vecina del lugar, habló con el portal estadounidense "Voz de América" y expresó sus condolenciaspara los familiares y amigos de sus compatriotas fallecidos.

Presentada como una celebridad argentina, la mediática contó el motivo de su acercamiento al lugar del horror: "Veo a Nueva York con cuidado. Yo estoy asustada, no estoy acostumbrada a esto. Es mi barrio, vivo a cinco cuadras. Pasaba por acá y me enteré lo que sucedió y justo hoy me regalaron este saco de corazón y dije es el momento justo para ponérmelo. Más amor y menos guerras...".

La vedette, con un discurso mal articulado, intentó dar un mensaje de paz en medio de las repercusiones y el clima tenso que se vive en Manhattan. Sus dichos exactos fueron: "Ya que en Argentina soy una persona pública, quiero también, como está todo el mundo cubriéndolo y yo tengo la oportunidad de estar acá, a veces por cosas lindas y otras por cosas horribles como estas, tengo la posibilidad de que se vea en Argentina y que se cubra ".

A su manera, luego, Vicky envió sus mensajes de apoyo para los familiares de las víctimas fallecidas: "Toda mi solidaridad para las familias argentinas, mis fuerzas y Argentina los Amo. Y Nueva York también me hace muy feliz, por eso vengo mucho. Ojalá que no pase más".

Para concluir la nota que le hizo el medio estadounidense de habla hispana, Xipolitakis mostró su look ante las cámaras y repitió: "Acá está mi corazón. Más amor, menos guerra".

En las redes sociales, apenas apareció el video de la nota a Vicky, varios usuarios reaccionaron con críticas y burlas para con la vedette. Uno de los que reaccionó fue el periodista Ángel de Brito, quien opinó que fue “fantochada” la presencia de Xipolitakis en el lugar del atentado.

La mediática también grabó un mensaje en Instagram en un inglés pobre contando lo que ocurrió, y expresando que tiene "miedo".