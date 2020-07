Fue en el cierre del programa "Nada Personal", que la ex panelista de Intrusos tiene en Canal Nueve.

Al finalizar la entrevista, la conductora de 49 años definió al ex jefe de Gabinete como "un peronista muy intenso" y le hizo una broma que al parecer a Fernández no le cayó en gracia.

"Un peronista muy intenso. No necesito que ninguna feminista me defienda, yo me defiendo sola", señaló.

Canosa pidió para la despedida, a modo de cortina, la canción "La Bestia Pop", de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, al tiempo que le consultó al referente del kirchnerismo si podía colocarle alcohol en gel.

Ante la negativa, y como una humorada, la periodista apretó la botella del producto sanitizante, salpicándolo.