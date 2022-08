El influencer Matías Reggiardo posteó en su cuenta de Twitter una foto que tomó en la terminal de micros de Rosario con una frase que define la delicada situación que vive la ciudad santafesina. "Visité Rosario... y sobreviví", dice textual.

Venden esto en la terminal de micros de Rosario. pic.twitter.com/YX99SpKTCj — matiasreggiardo.eth (@reg_mati) August 14, 2022

“Venden esto en la terminal de micros de Rosario”, escribió el usuario Reggiardo. El tuit en pocas horas tuvo cientos de interacciones. Algunas con humor y otras con vivencias.

Incluso el intendente de la Ciudad, Pablo Javkin se refirió al polémico souvenir en las redes. "Reclamo, reclamo fuerte, con todo lo que tengo a mi mano. Desde hacer un video en redes, hasta pedirles en la cara que se hagan cargo de cuidarnos al Gobernador, a los ministros de seguridad, al Presidente, a la Corte Suprema de Justicia… También aporto a la seguridad cuando pongo cámaras, urbanizo villas, ilumino… Además pido que me dejen tener injerencia en dónde se despliegan las fuerzas (aunque no sea mi responsabilidad, la pido porque no quiero que nuestros vecinos vivan mal). Yo me banco todas las críticas, pero no puedo dejar de decir que hacer marketing con los problemas que vivimos me parece horrible. Ojalá la creatividad de esta ciudad (que es tanta y tan buena) la usemos para ayudarla a salir para adelante”, escribió en Instagram "Rosario la ciudad".