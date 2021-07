Si tenes WhatsApp y encima sos de los que no para de chatear en todo el día, seguro te llegó la extraña notificación: "Puede que tengas nuevos mensajes". Si bien el cartel no aparece continuamente, llega de vez en cuando y hasta el día de hoy los usuarios no lo comprenden ¿A qué se debe?

Practicidad, simpleza y eficiencia son algunas de las características por las cuales WhatsApp se ha convertido en todo un líder de la comunidad global. Día a día otorgan nuevos beneficios al usuario para simplificar su vida tecnológica y acercarse todavía más a los otros. Por este motivo, la notificación de "Puede que tengas nuevos mensajes" es algo que descoloca ya que aparece sin razón.

Para la sorpresa de muchos, lo que hace la aplicación es informarte que lleva un tiempo sin poder conectarse correctamente y que probablemente no estés recibiendo notificaciones de los mensajes que te envían. No se trata de mensajes "misteriosos", sino de mensajes que están tardando en llegar. Esto se da por varios motivos y, por lo tanto, tiene distintas posibles soluciones.

En ocasiones dejamos el smartphone inactivo durante mucho tiempo y, sin razón alguna, la sincronización de datos en segundo plano no funciona como corresponde. Por eso es posible que, si te aparece la notificación "Puede que tengas nuevos mensajes", cuando abres la app de WhatsApp se recupera la conectividad y recibes todos los mensajes juntos.

También es posible que el problema no se solucione simplemente ingresando al servicio de mensajería, sino cambiando la conexión. Por ello, si estás conectado a una red Wi-Fi, debes controlar que la misma tenga acceso a Internet. Es un paso básico, pero nos permite eliminar rápidamente un problema típico de la lista. Si la conexión a Internet funciona correctamente, debemos revisar otros aspectos que involucran a la configuración de WhatsApp y nuestro móvil.

Asegúrate de contar con suficiente carga en la batería para que la sincronización de datos en segundo plano trabaje con normalidad. En muchos dispositivos, dicha función se restringe si se activa automáticamente el ahorro de batería; esto ocurre por lo general si tienes menos del 10 o 15% de energía.

Si la configuración de WhatsApp está vinculada a una restricción en el uso de datos, sean de redes móviles o Wi-Fi, es posible que veas más frecuentemente la notificación "Puede que tengas nuevos mensajes". Asegúrate de que la aplicación no tenga limitaciones en la conectividad. Esto lo puedes chequear ingresando a los ajustes de tu smartphone y a la gestión de aplicaciones.