Un comerciante de Rosario se hizo viral por un cartel que puso en su local. “Ya no hay más ofertas, se fue todo al carajo”, escribió el propietario, Juan Rota, ante el aumento de precios.

Rota, de 60 años y con seis hijos, tiene un pequeño mercado familiar en la calle Santa Fe, del microcentro de Rosario, que por los aumentos del país pierde dinero y mercadería, pero también se preocupa por sus clientes.

Cuando le consultaron qué fue lo que lo llevó a poner ese cartel, explicó: “¿Por qué lo hice? Un día me llegaron como veinte boletas, todas con aumento. Y dije: ‘¿Hasta cuándo esto?’. Me agarró un momento de bronca, esa es la verdad. Y saqué el cartel”.

Así también, comentó que tiene planeado renovar la frase por: “Comprá hoy. Mañana va a ser demasiado tarde”

Y agregó: “La gente pasa, mira, sonríe. Algunos le toman fotos, algunos se cagan de risa, pero si saben que se fue todo al carajo. La gente no vive en Australia. Está acá, con nosotros”.

“Resistimos porque estamos en un lugar más o menos privilegiado y la gente que vive acá no tiene problemas. Imaginate en un barrio, donde la gente va con las monedas. Acá vienen de una farmacia, una oficina, de la Bolsa. Están bien. El tema es la gente común, como nosotros, los laburantes. Nos va a ir muy mal”, detalló sobre el mercado, que funciona en una zona bancaria y de oficinas.

“No quise ser agresivo. Hablo de la situación. Los políticos miran para otro lado y los empresarios hacen lo que quieren. Si a esto no le ponen un freno, no sé a dónde vamos a ir a parar”, sumó.

Sobre la posibilidad de cerrar el local, dijo: “Cerrar, no. Hay que seguir, aunque hay días que te preguntás, ‘¿para qué mierda vengo?’. Los gastos de estos locales son terriblemente grandes. Si la gente no entra, estás liquidado. Y cada vez ganamos menos. El mes pasado pudimos pagar los gastos y nada más, aunque vos no lo creas. Con todo aumentado, cada vez ganamos menos. La recaudación es la misma, pero las boletas que antes eran de cinco mil, ahora son de diez mil. Vendemos lo mismo, pero pagamos todo más caro, la gente y yo”.

“Yo no soy economista, pero me doy cuenta de que si no hay una acción rápida, la gente no va a poder consumir. Y esto es una comunidad, no vivimos en una isla. Entonces, si no encaramos esto todos juntos, no salimos”, cerró el vendedor.