Grupo Modular Homes – MH Evolution

Festeja los 25 años de producción ininterrumpida en la provincia y saluda a los más de 250 trabajadores que forman parte de nuestro plantel directo, los que hacen posible mantener nuestro liderazgo, aportando mano de obra capacitada a nuestra comunidad gracias a los más de 100 proveedores y empresas que trabajan diariamente acompañándonos en los nuevos proyectos.

De San Juan al País, enviamos durante el 2025, mas 8400 m2 de construcción distribuidos en 260 módulos a la provincia de Neuquén, precisamente a Vaca Muerta, donde estamos construyendo actualmente el campamento de operaciones, de aproximadamente 6500 m2 distribuidos en más de 160 módulos, gracias a nuestros clientes por seguir confiando en nuestras construcciones, así mismo seguimos apostando a los nuevos proyectos de minería incorporando los más altos estándares de calidad y seguridad a nuestras construcciones.