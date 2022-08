American Bar comienza como servicio de barras para eventos. Luego de algunos años de trabajar y perfeccionarnos en este rubro de coctelería en un altísimo nivel, ocurrió el fenómeno que más nos marcó en los últimos años, la famosa pandemia con el covid-19, cuenta Luis Alessi, co-fundador de esta empresa.



Por razones obvias, los eventos los cuales teníamos en ese momento fueron cancelados y tuvimos que reinventarnos en lo que sabíamos hacer. Por ese motivo creamos una tienda virtual ( www.american-bar.com.ar ), para que sin moverte de tu casa puedas hacer una compra de bebidas. La cual sigue funcionando, enviando pedidos a casas todos los días.



Con el tiempo y el gran éxito de la tienda virtual, cuando empezó abrirse un poco todo, los clientes virtuales empezaron a preguntarnos a donde estábamos. Dándonos cuenta que necesitábamos un lugar físico. Así fue, que con muchísimo suerte encontramos el lugar ideal para American Bar tienda. Yo tomé la responsabilidad de hacerme cargo de remodelar el lugar, en tiempo récord de un mes, ya que debíamos afrontar el mes corriente de alquiler. Gracias a las arquitectas, Luisa Muñoz y su

socia, tuvimos el desafío más grande de remodelar un lugar que era de un rubro totalmente diferente con muy poco presupuesto. Luego de mucho esfuerzo e ingenio logramos reciclar gran parte del material que había en el lugar para convertirlo en estanterías y muebles para la futura tienda.



Fue así como con esta nueva reinventada, no quedó presupuesto alguno para una inauguración como nos merecíamos. Por ello nos prometimos con mi socia y hermana Alejandra que festejaríamos inauguración, aniversario y agradecimiento todo junto cuando cumpliéramos 1 año en este nuevo lugar. Ya transcurrido ese año con mucho éxito gracias a aquellos clientes virtuales que se convirtieron en físicos, fue que a principios de junio de este corriente año hicimos el gran evento. De repente se hizo de gran envergadura, invitando a personajes importantes del mundo del vino, amigos, clientes, etc.



En aquel evento participaron empresas amigas, que no quiero dejar de agradecer, como a Esteban Vásquez por su excelente organización, a Miguel Martín que llevó a nada más ni nada menos que a MM Jamonería, a Chiqui Baumann en los detalles de decoración, a Virginia da Cunha y Luciano Gutierrez como artistas invitados, a GHM contenidos , Par mil fotografia y Move Photography por capturar este gran dia y a todos los que nos acompañaron, así termina Luis de contarnos esta historia.



En conclusión hoy, American Bar, es la tienda de bebidas nacionales e importadas más grande de San Juan y una de las más importantes de Cuyo. Con sus canales de ventas, tales como su tienda virtual (www.american-bar.com.ar), Pedidos Ya y por la página web del gobierno, Elegí bien, compra mejor. Además, siguen siendo los líderes en coctelería para eventos.

Horario: Lunes a sábados de 10:00 a 22:00hs y domingos de 11:00 a 14:00hs.

Todos los medios de pago.

Dirección: Av. Libertador San Martín 3136 (o) Rivadavia