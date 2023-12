En el mundo digital, emprender y ser una figura influyente se ha convertido en un desafío emocionante y productivo. Victor Martinez, conocido por su éxito al emprender (Siciliano Di Roma Acento Cuyano ) y su influencia en las redes sociales, nos comparte su experiencia única. Además, no solo comparte sus conocimientos, sino que también está sorteando la increíble suma de 150.000 pesos. ¡Acompáñanos en esta entrevista exclusiva!

¿Cómo surgen las ideas para emprender?

A pesar de que nadie en mi familia o amigos cercanos eran emprendedores, yo por alguna razón sentía que lo mío no era ser empleado, eso no me hacía feliz, y me la pasaba pensando cómo hacer para ganarme la vida… así es que después de varios emprendimientos que no salieron muy bien, llegó Di Roma.

Este personaje el pelado Martínez el influencer ¿cómo nace?

En 4 años había abierto 14 Heladerías y 3 restaurantes, pero seguía sintiendo que me faltaba algo… hasta que conocí un mentor cordobés que me guió a encontrar mi propósito… el de ayudar a otros emprendedores a través de mis experiencias.

¿Cuál fue tu motivación para iniciar tu propio negocio y compartirlo en redes sociales?

La motivación de hoy es distinta a la de ayer. Antes me movía la plata, hoy me mueve la gente, siento que tengo mucho por ayudar, devolver un poco de lo recibí

¿Cuál es tu receta secreta (o la del pelado) para el éxito en el mundo de la gastronomía y las redes sociales?

Ser yo mismo, seguir mi instinto, buscar la novedad, lo que otros no se animan a hacer. En general creo que siempre fue el animarse, y es uno de mis msj en las redes, busco que la gente de anime.

¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaste al iniciar tu emprendimiento?

Me hubiera encantado encontrarme con un pela que me guiara, cometí tantos errores… lo que más me costó fue cambiar mis ideas limitantes, siempre el desafío fue contra mi mismo

¿Qué consejos le darías a aquellos que están comenzando su propio negocio?

Paciencia, que busquen innovar, que piensen en el cliente y no en cuanto van a ganar. Si logras enfocarte al 100 en que tu cliente se vaya satisfecho , el éxito está asegurado

¿Cómo construiste tu presencia en redes sociales y ganaste seguidores?

Y… uno va aprendiendo, las redes sociales reaccionan más o menos de forma similar. También mucho apoyo en diarios digitales, sorteos, pero básicamente es mostrar lo que la gente desea consumir

¿Cuál consideras que es la clave para mantener una audiencia comprometida?

Una permanente renovación, ni mas ni menos

¿ El pelado Martínez para que nace?

Ser esa persona que no tuve cuando era un pichón de emprendedor

¿ Cuál es el objetivo de su existencia ?

Guiar a emprendedores. Sobre todo gastronómicos… pero si logras manejar un restaurante en Argentina, creo que puedo con cualquier negocio

¿Cuál considera que ha sido el producto estrella y por qué?

Primero fue el helado de Di Roma, la calidad de esas cremas me llevaron muy lejos… luego con siciliano creo que hicimos podio en pastas artesanales

¿Ha implementado estrategias de responsabilidad social empresarial en su negocio?

Si, con varios empleados que demostraron y demuestran día a día su compromiso, los hice socios o emprendimos cosas juntos. A veces me veo en ellos y busco empujarlos

¿Cómo describiría la relación con sus empleados y la importancia del equipo en el éxito continuo del negocio?

Siempre les digo lo mismo… trátense como yo los trato a ustedes, el respeto sobre todo, nadie levanta la voz, nadie maltrata a nadie. Y cuando eso sucede, no hay lugar para esas personas

Cuéntanos sobre el sorteo de 150.000 pesos.

¿Cómo surgió la idea y qué esperas lograr con ello?

En realidad salió todo como una joda de un amigo, me dijo que muchos no recibían el aguinaldo ahora en diciembre, y yo dije, bueno, sorteemos uno, ahora sumamos cenas de siciliano, acento cuyano y 10 kg de helado de Di Roma

¿Hay algún requisito especial para participar en el sorteo?

Solo comentar y compartir, las consignas deben ser fáciles para que la gente se prenda obvio seguir al pelado

¿Qué lecciones has aprendido a lo largo de tu trayectoria que te gustaría compartir con otros emprendedores e influencers?

Creo que la constancia sin dudas debe ser una de las características de un emprendedor, pero también hoy hago mucho hincapié en que trabajen su desarrollo personal y espiritual, venimos con unos chip de miedos y creencias limitantes que no nos dejan ser

¿Cómo equilibras la vida personal y profesional en un mundo tan dinámico?

No hace mucho aprendí a aflojarle al laburo y darme más tiempo para mi, encontré en el treking un lugar de desconexión y a su vez de inspiración. Les recomiendo a todos aprender a meditar y conocerse mejor ustedes por dentro, algo que no es muy común

¿Cómo visualizas el futuro de los emprendimientos y el rol del pelado Martínez en los próximos años?

Tengo muchas ideas, creo que voy a aportar mucho valor a la sociedad. Sueño con ayudar a miles de personas, hoy me pasa que subo un video y me escriben muchas personas agradeciendo porque les di una voz de aliento en días muy oscuros… eso me llena el alma, no hay dinero que paque por eso.

¿Tienes algún proyecto o meta emocionante en mente para el futuro?

Si, quiero crear la primer escuela para emprendedores de San Juan, sueño con ver a niños recibiendo educación financiera, en ventas, creo firmemente que esto va a ayudar a mejorar nuestro país

Yendo al plano más íntimo más personal.

¿Tenés alguna pasión, alguna actividad que te abstraiga del trabajo?

¿Cuál?

Treking definitivamente

¿Cómo conjugas el treking Y lo laboral?

Van de la mano, la mente necesita respirar para poder crear, y en la montaña hay un oxigenación que se la recomiendo a todos