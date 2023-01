Te presentamos Eterna Amistad un emprendimiento que entierra perros, gatos y otros animales de manera natural y sostenible, ofrecen un “cementerio virtual” donde decenas de sanjuaninos despiden a sus "amigos" del mundo terrenal.

Con más de 5 años de experiencia en la actividad, Eterna Amistad, es único en su labor y se encuentra dirigida por Diego Soler, profesor de biología y de amplia experiencia en la actividad veterinaria.

Curiosos de conocer un poco más esta tarea, le consultamos a Diego lo siguiente:

¿Por qué elegir el servicio de sepultura de mascotas Eterna Amistad?

- Porque nuestro servicio considera el control veterinario que verifica el estado del cadáver, si la mascota puede ser sepultada de forma natural, de modo tal pueda volver a ser parte de nuestra naturaleza.

- Brindamos un servicio de sepultura digna y ecológica a las mascotas, acompañando a los propietarios en el dolor de su pérdida y respetando el cuidado del medio ambiente.

- Porque el/la propietario/a puede estar presente en el momento de la sepultura de la mascota y así despedirse de su fiel amigo.

¿Por qué sepultar una mascota?

- El sepultar la mascota es una alternativa de gestión integral de los cadáveres animales, es eficiente energéticamente, logrando recuperar así la materia orgánica al ciclo energético natural de la vida, que toma como base los principios naturales de degradación de la materia orgánica, entendiendo al cadáver como una fuente de energía y no como un desperdicio, de esta forma pasa a ser un abono orgánico seguro e inocuo útil como enmienda para el suelo, aprovechando la materia un 100%.

¿Dónde sepultan a mi mascota?

- El lugar establecido para realizar la sepultura va a depender de la elección del propietario.

Los lugares para realizar la sepultura son una finca de producción y una quinta de frutales en la cual también se utilizan los jardines de la misma, o se puede realizar en algún lugar a elección del propietario.

¿Todas las mascotas pueden ser sepultadas de forma natural?

- No, a las mascotas que no se les identificó la causa de su muerte no se le puede brindar el servicio. ETERNA AMISTAD no es apto para sepultar mascotas con enfermedades infectocontagiosas o envenenadas con químicos perjudiciales para la salud de las personas, otros animales y al ambiente. El servicio de sepultura de mascotas cuenta con asistencia de control veterinario que verifica el estado del cadáver y certifica si el animal puede ser sepultada de forma natural.

¿Cómo podemos contactarnos?

- Nos pueden buscar en nuestras redes: en Instagram @eternaamistadsanjuan y en Facebook “eternaamistadsepulturademascotas”; o al teléfono 2644765189.

¿Cuál es el valor del servicio?

- Nuestras tarifas de servicio se dividen en básico y Premium. El servicio básico incluye el traslado de la mascota desde la veterinaria o el domicilio del propietario hacia los lugares de sepultura mencionados anteriormente y la tarifa ronda entre los 4000 y 8000 pesos.

El servicio Premium incluye la colocación del cuerpo en un ataúd, el traslado, ser colocada en una fosa común única y poder presenciar todo el proceso, además se entrega un llavero, y la publicación de una foto con un recordatorio en las redes de Eterna Amistad, la tarifa ronda entre los 8000 y 16.000 pesos dependiendo del tamaño del animal.