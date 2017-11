María Martha Serra Lima, una de las artistas populares más reconocidas, murió a los 72 años. Estaba internada en terapia intensiva en un hospital de Miami, por motivos que aún se desconocen.

Hace apenas un mes, la cantante se había sometido a dos cirugías muy complicadas para corregir fuertes dolores lumbares y en las piernas que la aquejaban desde un largo tiempo. Las intervenciones fueron exitosas, según comunicó su productora el pasado 2 de octubre, pero la cantante aún tenía un largo tramo de recuperación.

Sin embargo, su muerte no estaría relacionada con las operaciones a las que se sometió, sino con un cáncer de páncreas que sufría.

"O me opero o no camino más", había dicho temerosa la cantante antes de operarse: "Tengo miedo, son intervenciones muy difíciles, vi en Internet que es dificilísima y complicadísima. Yo no tengo 15 años y uno siempre tiene miedo".

Durante el tiempo que estuvo internada en Miami, la acompañó su hija Cecilia.

Con cuatro décadas de carrera, la cantante lanzó su primer disco, que llevaba su nombre, en 1997 y tiene más de cuarenta álbumes editados, entre originales, vivos y compilados. Además de veinte Discos de Oro y Platino.

Su voz llegó al Madison Square Garden en Nueva York, conquistó España, Puerto Rico, México, Venezuela y Chile con canciones como Los enamorados, Algo contigo, Cosas de la vida, Soy lo prohibido, Cenizas, Soy como toda mujer, Lo mejor de mí y Quién soy.

También formó dúos con Sandro, Valeria Lynch y Estela Raval y se juntó con el Trío Los Panchos, con quienes hizo Esencia Romántico, disco que vendió más de cinco millones de copias.