Pese a que romper los chanchitos no significará tirar manteca al techo, la bendición de reunirse alrededor de la mesa con la familia en un momento distendido será el regalo más grande que pueda existir para esperar al Niño Jesús. Por eso, la tendencia de los sanjuaninos de elegir pasar la Nochebuena fuera de casa se consolida cada vez más, así la señora se saca el peso de encima de pensar qué gustará más, si el pollo relleno o un buen peceto, y el señor no se transpira la ropa preparando las brasas para el asado, mientras los niños amenazan con colgarse de los manteles en busca de garrapiñadas.



Así es que señores, a tomar papel y lápiz para anotar la mejor propuesta, según el bolsillo y los gustos en cuanto al menú.

* Cenas

Del Bono Park



(Ig. de la Roza 1946 oeste. Reservas: 4262300).

Buffet froid con: ballotine de ave relleno con espárragos, avellanas y parmesano; peceto marinado en hierbas con escabeche de pimientos asados; arrollado de ternera relleno de tomates secos, gouda con vinagreta de oporto; pulpo marinado en oliva con alioli de berenjenas asadas; dados de sandía, mejillones y emulsión de cebollita de verdeo. Ensalada de langostinos, naranjas, rúcula y pistachos; de melón, jamón ibérico, nueces y tomates secos; de apio, manzanas, cerezas y pesto de rúcula; de verdes, ave, croutons de focaccia y ranch dressing. Tablas de quesos y fiambres. Shots de melón y jamón; y de paté de ave y ciruelas.

Principales: grill de salmón y crema de maracuyá; cochinillo tierno y emulsión de manzanas; espiral de lomo, relleno con espinacas, nueces y parmesano; lasagna de hongos, mozzarella y crema de hierbas. Guarniciones calientes. Vegetales asados. Puré mixto. Dominó de papa, peras y queso azul. Vinos blancos y tintos y bebidas sin alcohol. Buffet de postres. Mesa Navideña. Brindis con espumante.

Menú infantil: milanesas con papas fritas o spaghetti con crema.

Opción: $870 adultos y $435 niños

La Coqueta



(Ruta 12 y Sarmiento, Zonda. Reservas: 264 439-9862 y 02646 732279)

Entrada de antipasto criollo (variedad de entraditas). Principal: Cuatro opciones: Cordero braseado en su propio jugo sobre puré aromatizado con hongos mixtos y salteados de brotes con reducción de malbec y chips de remolacha; agnolotis de salmón rosado sobre espejo de espárragos y crema ácida acompañado con langostinos apanados en coco a la estaca; entraña sobre papas a la chapa, cilindros de polenta frita y ensalada asada con chimichurri de finas hierbas y toque de limón; o bondiolita de cerdo al horno de barro en cerveza negra, miel con jengibre y especias con guarnición de batatas dulces, feteado de jamón serrano, almendras tostadas y rúcula con detalles de piña confitada. Postres a elección. Bebidas y espumante. Mesa de navidad con una canasta totalmente artesanal para degustar en los jardines con buena música.

Opción: $700 adultos y $350 niños

Posta de Campo

(Lat. oeste de Circunvalación 427 sur. Reservas: 4260516)

Entrada: empanadas, jamón crudo y sandwiches de miga. Plato principal: parrilla diente libre y ensaladas varias. Una botella de vino o gaseosa. Postre: ensalada de fruta o bombón helado. Una copa de champagne para el brindis. Mesa navideña con pan dulce y garrapiñadas

Opción: $550 adultos y $400 menores

Tres Soles



(Lat. de Cir. y Rivadavia, Sta Lucía. Reservas a los tels: 4253229 y 154632997)

Recepción: canapés y tragos largos. Entrada: Vitel toné o jamón crudo con ananá, mesa buffet de fiambres y ensaladas. Plato caliente: pechuga de ave con guarnición de papas noisette o vacío con salsa demiglace y guarnición de verduras salteadas. Vinos y bebidas sin alcohol. Postre: bombón escocés o ensalada de frutas. Mesa navideña. Champagne para el brindis. Show con Julián Díaz y baile.

Menú infantil: entrada de empanadas de jamón y queso, milanesa de ternera con papas fritas y huevo, bebidas sin alcohol.

Opción: $580 adultos y $300 niños

El Rancho de Pelufo



(Lateral de Circunvalación 333 sur. Reservas a los tels: 4234167, 4220522 y 2644641316)

Entrada: dos empanadas. Plato principal: punta de espalda rellena con guarnición (ensalada rusa). Vino o gaseosa. Postre: Bombón escocés con salsa de chocolate. Mesa navideña (pan dulce, garrapiñadas, turrón y sidra). Show y baile.

Opción: $500 adultos y $150 niños

Estación Urquiza



(Urquiza y Córdoba. Reservas a los tels: 2645059176 y 2644631779)

Cena show con menú a la carta desde las 21. Pista de baile.

Entrada: free hasta la 1, luego $70 ellos.

* Fiestas



Poka Toc



(Av. Libertador 8900, Marquesado)

Apertura desde las 2. Música variada para divertirse con el dj' residente Tony Palacio.

Entrada: parejas free hasta las 3.45

Dirección: Av. Libertador 8900 oeste Marquesado.

Complejo Style

(Av. de Circunvalación casi Gral. Acha)

Pistas al aire libre, 4 barras y una tropical. Sector ARMIN Electro Vip y General fest, con los dj's Ariel Atholo y Gastón Quiroga. Hasta las 3, promo en barra de champagne, fernet y bebida tropical. Entrada: gratis hasta las 2.15, después ellos $150 y ellas $50.

De precios y reservas

Desde hace ya algunos años, la economía argentina mantiene de capa caída a buena parte de las billeteras familiares. Factor que sin dudas también incidió en las reservas, ya que en la mayoría de los restaurantes y parrillas consultados por DIARIO DE CUYO fueron ostensiblemente más lentas que en 2015, cuando a esta altura ya estaba tomada la mayor parte. En cuanto a precios, hubo una suba promedio de entre $150 y $200, excepto Tres Soles que fue el sitio que menos aumentó (solamente $80), en lo que se refiere a opciones para adultos. En buena parte de los espacios relevados, manifestaron que para no elevar demasiado los precios tuvieron que pensar propuestas que a ellos no les significaran grandes costos.



"A comparación del 2015 que ya teníamos una reserva importante, hoy la cosa está lenta. Es más, tuvimos que acomodar los precios para poder trabajar", expresaron desde Tres Soles, al igual que en Posta de Campo.



En relación a este aspecto, el dato más llamativo es el cierre de Remolacha, un lugar histórico para pasar las fiestas en Rivadavia y Sarmiento, que no abrirá sus puertas el 24. "Hasta el momento no nos llamaron más que diez personas para preguntar, así es que esta Navidad es la primera que no trabajaremos", dijeron desde este restaurante. Además, del temor que tienen en La Coqueta: "Abrimos por primera vez para las fiestas y no podemos comparar, pero nos tiene muy preocupados la falta de respuesta", subrayaron.