Ayer se conmemoró internacionalmente el Día de Star Wars y los fanáticos de la mítica saga fílmica suelen festejar caracterizándose como los personajes, organizando maratón de las películas. Algunos de ellos se divirtieron viralizando memes alusivos. Simpáticas imágenes homenajeando al universo creado por George Lucas se multiplicaron ayer en las redes (fotos), aunque también aprovecharon algunos detractores que publicaron otros memes pero sin arruinar la alegría de la comunidad Star Wars.

La historia del Día de Star Wars se remonta a 1979, según cuenta el periodista y escritor inglés Alan Arnold, autor de varios libros sobre la ficción, cuando el 4 de mayo en el diario británico London Evening News miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a través de una publicación a Margaret Thatcher como flamante primera ministra del país. "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", decía el escrito que originó un juego de palabras con "May the 4th". Es que aunque su traducción literal es "4 de mayo", por fonética en inglés es "May the force", lo que termina aludiendo a la famosa frase de la película: "May the Force be with you", ("Que la fuerza te acompañe").



Así, millones de seguidores celebraron, mientras esperan el estreno en diciembre de El último Jedi (Episodio 8), aunque en Argentina la habrían reprogramado para el 4 de enero de 2018.