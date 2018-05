El sábado 28 de abril fue el debut de "Lo que nos une", la obra protagonizada por Gabriela Toscano, Germán Palacios y Soledad Silveyra en la que también participa Toto Suar, hijo de Adrián y Araceli González. Tras esa primera función a sala llena, Toto sufrió una agresión en Twitter y su mamá salió a defenderlo.

Lo que ocurrió fue que un tuitero, que ni siquiera había visto la función, utilizó la red social para agredir a Toto: "Se debe llamar el gordo pelot… cara de torta que actúa por que el viejo pone la guita", escribió.

Ante ese tuit desubicado, Araceli salió a responder en la misma red social, enfurecida, en defensa de su hijo. Esto escribió la actriz: "¿Por qué sos tan desagradable? Que el odio no te lastime el cuerpo. Solo contesto porque tocás al ser más precioso. Me da pena darte entidad. Pero lo merecés. Asistí al teatro. Hace bien a tu cultura. La mamá de Toto".

Luego, la ex mujer de Adrián Suar se refirió al tema en diálogo con "Intrusos" (América, a las 13) y se mostró preocupada por la violencia diaria que hay en las redes sociales: "Sé que mi hijo es un gran actor, se preparó durante cinco años, está estudiando. En muchas oportunidades su padre quiso ponerlo en distintas novelas, pero él prefirió esperar una obra de teatro. Tiene la suerte de que tiene un papá con una productora pero quiere hacerse su propio camino".

Aún con bronca por la situación, la protagonista de "Los puentes de Madison" explicó su reacción y argumentó que haría lo mismo si trataran mal a su hija Flor Torrente: "Me dolió lo que le dijeron (a Toto), Son mis cachorros, son lo que más amo en mi vida y siempre voy a salir a defenderlos".

Por otra parte, distinta fue la reacción del propio Toto Suar. El hijo del Chueco, mostró su costado más maduro e hizo caso omiso a los comentarios mal intencionados de Twitter: "No hay que darle bola, hay buenos comentarios y malos, le dije a mi mamá que no contestara, pero entiendo el instinto. Ya está, ya pasó y le dije que no valía la pena. Son así las redes sociales".