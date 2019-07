Su pasión es la danza. Esta rawsina es profesora de flamenco y folclore y está a punto de embarcarse en una gran aventura. Ana Paula Ayala es parte de Bravas, un combo femenino inspirado en el malambo que actuará en China en octubre.



Convocada por la directora del elenco, la catamarqueña Florencia Cura, Pauli -como la llaman amigos y colegas- se sumó al equipo federal que también integran cinco bonaerenses, dos mendocinas, y dos chicas más de Córdoba y Catamarca. que se armó para partir al gigante asiático con posibilidad de continuar una gira por otros países. El 16 de octubre actuarán en la apertura del festival "China Wuqiao Internacional Circus" en Shijiazhuang y además tendrán una instancia competitiva.



"Me cuesta creer lo que está pasando. Hay que confiar en lo que pueda pasar. Desde mayo que ensayamos y vemos todo más real; es una felicidad enorme, una oportunidad hermosa para crecer. Me parece que no hay nada más lindo que quieras conocer el mundo con la danza", dijo a DIARIO DE CUYO la joven de 25 años que relató que la creadora del grupo la convocó directamente por referencia de conocidos.



"Malambo fem" llaman al estilo de Bravas, que tiene elementos del folclore, donde hay zapateo, boleadoras, poncho y bombo. Claro que con un toque de glamour (las botas son bucaneras de taco fino) y femeneidad que aporta al show un impacto diferente. Bravas no son solamente mujeres bailando malambo, es algo diferente que remite al género. Pauli remarcó la diferencia.



"La mujer tiene algo que el hombre no: lo femenino, la delicadeza... la mujer también muestra fuerza y por eso no pierde la femeneidad; no imitamos a los hombres zapatear, nosotras lo hacemos sin perder la femeneidad", sostuvo la artista que admitió que fue todo un desafío bailar y zapatear con las botas que usan.



Estudió malambo con uno de los mejores del género, el sanjuanino Juan Manuel Peletier. Antes se había recibido de profesora de flamenco y folclore en el instituto Andalucía, donde comenzó a tomar clases de muy pequeña.



"Soy hija única, me mandaban a danza para hacer amigos. Y me enamoré. No dejé nunca de bailar. Comencé con flamenco, recién a los 8 comencé incursionar en el folclore. Que es lo que hoy hago de manera profesional. Mis profes fueron Lorena Arredondo y Oscar Arredondo, que es quien me enseñó a zapatear, empecé grande, a los 17 años".

Bravas. El grupo que integra Ana Paula Ayala (quinta, de der. a izq.), dirigido por Flor Cura (segunda desde la izq.), con el vestuario que llevarán a China.

Actualmente radicada en Mendoza, como bailarina, ha sido parte del ballet municipal de Luján de Cuyo; integra la compañía La huella y bailó dos veces el Frank Romero Day en la Fiesta Nacional de la Vendimia, este año como solista folclórica.



Entusiasmada con esta posibilidad de hacer pie en el exterior, Pauli reflexiona sobre cómo los bailarines masculinos miran a las mujeres haciendo malambo.



"Hay una revolución de la mujer que hace malambo, estamos aprovechando este momento. Es un género que pueden hacer los dos, es para hombres y para mujeres, obvio que cada uno tiene su estilo, su fuerza distinta, pero está bueno. Gusta mucho ver a la mujer hacer boleadoras, zapatear... claro es habitual ver en los hombres, impacta más verlo en mujeres".



La creadora de Bravas, Flor Cura, vive en la ciudad china Zhuhai hace 5 años, donde dirige el espectáculo "Puro Gaucho", un show de malambo con hombres. Como su trabajo en aquel país asiático está llegando a su fin, decidió formar el grupo para el que convocó a la sanjuanina, que ahora podrá mostrar su talento al otro lado del mundo.