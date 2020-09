Morena Rial no tiene ni un buen recuerdo de su mamá Silvia D’Auro. En varias oportunidades contó que la empresaria aprovechaba cuando Jorge Rial se iba a trabajar para maltratarla. “Cuando yo era chiquita me sentó en una mesa, prendió el televisor y me hizo ver Cuestión de peso. Me dijo ‘vos vas a terminar así’”, recordó en una nota en mayo del año pasado en el programa de Flor de la V.

Aunque prefiere no mencionarla, en las últimas horas aceptó responder preguntas de sus seguidores de Instagram y una de las consultas tenía que ver con la ex del conductor de Intrusos, de la que no se sabe nada. “¿Tu mamá adoptiva nunca quiso conocer a Fran?”, indagó un usuario, y ella no dudó en fulminarla. “No, ella brilla por su ausencia hace diez años ya. Y estamos muy bien sin ella, con gente que nos ama y nos da más cariño del que pudo habernos dado”, expresó.

Morena quedó muy marcada por la frase de su mamá y por muchos años se sometió a diversos tipos de dietas. El momento más duro debido al bullying que le hacían en el colegio fue cuando la empujaron por una escalera. Atemorizada y dolida, se puso firme y le comunicó a Jorge Rial que no quería regresar a la institución. Desde entonces, empezó un largo camino hasta decidir que quería hacerse el bypass gástrico, operación que hizo efectiva en julio de 2016 y que la ayudó a bajar más de 50 kilos.

La joven también recordó que D’Auro la discriminó en varias oportunidades: “Me decía de todo. Me decía cosas por televisión. Una vez en una nota dijo ‘aparte de gorda, adoptada’. Hay personas que no tienen perdón".

La nueva vida de Morena

Después del calvario que vivió en su adolescencia, Morena dejó de ser “la hija de” para tener nombre propio. En sus redes sociales da que hablar con las fotos de alto voltaje que comparte y tiene varios admiradores dando vueltas. Sin embargo, desde que se separó de Facundo Ambrosioni, el padre de su hijo, disfruta de su soltería y de sus salidas con amigas, a las que ve respetando los protocolos correspondientes por el coronavirus.

Mientras pasa la pandemia, va planeando un proyecto junto a su papá, del que todavía no se conocieron detalles. ¿Debutará como panelista en Intrusos o será algo fuera de la TV? Todavía es un misterio, pero en cualquier momento podría haber sorpresas.

Fuente: TN