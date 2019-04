La súper producción de fotos que Wanda Nara (32) subió en las últimas horas a su cuenta de Instagram desde Italia generó un tremendo revuelo en las redes sociales.

Sucede que la mediática posó para la cámara con un look muy particular compuesto de un costoso conjunto de Louis Vuitton cuyo valor es de 2.700 euros (unos 126.500 pesos argentinos), anteojos de sol de Chanel y stilettos de animal print.

Pero lo más llamativo de esas imágenes es el lugar en donde fueron tomadas. Es que la mujer de Mauro Icardi (26) fue fotografiada con ese look tan particular entre cajones de tomates y lechuga en una verdulería de la localidad italiana Forte dei Marmi.

"Buen domingo para todos. ¡Felices pascuas!", escribió la también modelo y empresaria para saludar a sus seguidores en esos posteos tan llamativos que realizó este fin de semana.

Y si bien Wanda bloqueó en esas fotos los comentarios de la gente, muchos de sus seguidores (tiene 5 millones solo en Instagram) aprovecharon la posibilidad de escribir sus opiniones al respecto en otras imágenes de ella con ese mismo look pero ya no en una verdulería sino en las calles de Milán.

"¿Wanda vestida?", "¿Salís en pijama a la calle?", "Salió con pijama de seda, obvio", "Luce mejor en bikini", "¿Soy la única que no entiende su producción de fotos? O sea, ¿qué quiere dar a entender saliendo a la calle en pijama y sacándose foto en una verdulería? ¿Tan al ped... está?", opinaron los seguidores de la también panelista.

Y hubo más. "¿Quién no fue en pijama al chino o a la feria alguna vez? Solo que Wanda lo hace con glamour, ¡no con medias y sandalias!", "¿Fue a hacer las compras en pijama? Ja, ja", comentaron otros fans de la ex mujer de Maxi López (32).

En tanto, muchos otros también la criticaron por "copiar" a la novia de Cristiano Ronaldo (34), la también argentina Georgina Rodríguez (25), quien el 18 de febrero pasado subió una foto a su cuenta de Instagram con ese mismo atuendo de la casa parisina.

Pero a la mayor de las hermanas Nara todas esas repercusiones parecen no quitarle el sueño. De hecho, en una esas fotos "en pijama", tal como le adjudican sus fans, la rubia comentó: "If you have no critics you'll likely have no success", que en español quiere decir: "Si no tienes críticos, probablemente no tengas éxito".