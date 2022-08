La actriz y cantante británica-australiana Olivia Newton-John, famosa por su participación en películas musicales como "Grease" y "Xanadu", y por canciones pop como "Physycal" y "A Little More Love", murió hoy lunes a los 73 años en su rancho del sur de California, rodeada de familiares y amistades, luego de luchar 30 años contra el cáncer, informó la familia.



“Olivia Newton-John (73) falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”, escribió su esposo John Easterling.



La artista nacida en Cambridge, Gran Bretaña, el 26 de septiembre de 1948, alcanzó fama planetaria en 1978 cuando protagonizó el filme “Grease” junto a John Travolta.



Al enterarse de la noticia, el actor, de 68 años, escribió en su perfil de Instagram con casi 4 millones de seguidores: “Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo.¡Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!”.



Su papel de Sandy catapultó a Newton-John al estrellato de la mano de canciones como “You're the One that I Want”, “Summer Nights” y “Hopelessly Devoted to You”.



Ese reconocimiento masivo en tiempos donde no se hablaba de globalización, incluso llevó a que el grupo argentino de rock Serú Girán en la paródica portada de su segundo disco “La grasa de las capitales”, de 1979, diera cuenta del “romance del año” entre Pedro Aznar -uno de los integrantes del cuarteto- y "Olivia Neutron Bomb".



Pero la intérprete llegó a ese suceso en la pantalla grande tras otros éxitos musicales como integrante de un dúo con Pat Farrar y tres discos en solitario: “If Not For You”, “Olivia” y “Let Me Be There”, cuyo tema principal la llevó a ganar su primer Grammy como mejor intérprete femenina de música country.



Después de “Grease” su actividad en cine tuvo otra docena de títulos hasta 2020 pero ya no tuvo el impacto de aquella película, aunque musicalmente sumó otros reconocimientos con “Physical”, de 1981. En 1992 se le diagnosticó cáncer de mama, pero remitió. Fue hospitalizada de nuevo en 2013 y lograron detenerlo, pero la dolencia resurgió en 2017.



“Olivia ha sido un símbolo de triunfo y esperanza durante más de 30 años, compartiendo su viaje con el cáncer de mama de manera pública. Su inspiración de curación y su experiencia pionera con la medicina vegetal continuarán vigentes con la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. En lugar de flores, la familia pide que cualquier donación se haga en su memoria a la Fundación”, señaló el comunicado familiar.



Al interés por la salud, la vocalista le añadió otras causas vinculadas: fue embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas en 1991 y portavoz nacional de la Coalición Medioambiental para la Salud de los Niños.



Además, junto a su marido Easterling también colaboró estrechamente con el Centro Amazónico de Educación e Investigación Ambiental