Muerto y enterrado. Así está el título de "Princesa del pop' -y todo lo que encierra- que en muy buena ley supo ganarse a fines de los "90 Britney Spears, quien parece no guardar muy buenos recuerdos de su época de estrella de la industria musical. Sí, le dio fama y fortuna, la hizo girar por el mundo y la convirtió en un ícono pop, amado y admirado por millones; pero ese brillo también trajo consigo grandes dolores de cabeza para la artista nacida en Estados Unidos hace 42 años, quien hace muy poco ha vuelto a tomar las riendas de su propia vida. Por eso fue ella misma quien puso el punto final, respondiendo con un enfático y contundente "Nunca volveré a la industria de la música' en su cuenta de Instagram, ante los rumores de que estaría preparando un nuevo álbum "con gente al azar' e incluso diseñando una nueva gira. Rum rum que tomó fuerzas especialmente luego de que Britney Jean Spears sacara a la luz su autobiografía La mujer que soy, "una historia valiente y asombrosamente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza', dice la reseña.

En esa misma línea, la mamá de Sean Preston y Jayden (a quienes tuvo con su segundo marido, Kevin Federline) se mostró fascinada con su nueva vida y ocupación: escribir para otros, desde el más puro anonimato.

"Soy una escritora fantasma y honestamente lo disfruto de esa manera', señaló quien en 2021 finalmente logró sacarse de encima la opresiva tutela paterna, una larga lucha judicial que se hizo eco en las redes, donde sus seguidores y fanáticos lanzaron la cruzada "Free Britney' (Liberen a Britney), que contó con el guiño de muchos colegas de la creadora de Oops! I did it again, Toxic y Stronger, entre otras, incluida la "Reina del Pop', Madonna. Y si bien en 2022 lanzó Hold me closer con Elton John y otra más el año pasado, Mind your business, con el cantante de Black Eyed Peas, dio visibles señales de que en absoluto siente la presión de volver a estar en la escena; y agregó que ya ha compuesto más de 20 temas para otros artistas en los últimos dos años.

Britney fue noticia por su música y también por sus problemas derivados del abuso de alcohol y drogas y por la guerra que mantuvo con parte de su familia.