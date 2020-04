En pocos meses comenzará a transitar sus 4 décadas de vida, un acontecimiento que sueña celebrar junto a sus fans. A la espera de concretar su anhelo cuando la pandemia de Coronavirus quede atrás, Soledad Pastorutti continúa con sus proyectos. Así es que acaba de presentar Cambiar la vida, tema que hizo junto con Jorge Rojas y será cortina de Alas rotas, la nueva novela de origen turco que Telefe lanzará en mayo.



Con la canción ya disponible en todas las plataformas, en diálogo con DIARIO DE CUYO, el fenómeno nacido en Arequito manifestó que la posibilidad surgió cuando el exNochero presentó el material y, desde el canal, le expresaron la necesidad que lo grabará una voz femenina ya que la tira está protagonizada por una mujer. "No tuvimos tiempo de preproducción, todo sucedió muy rápido, no estaba previsto ni para él ni para mí. Pero estamos agradecidos por sonar todos los días próximamente, por Telefe', destacó.



- ¿Cambiar de vida, es el nuevo tema que te vuelve a encontrar a dúo con Jorge Rojas?

- Con Jorge tuvimos diferentes encuentros musicales, el primero fue cuando yo grabé su tema Sueño Americano y él participó en uno de mis discos cantando mi tema Esperando tu regreso, que repetimos en el disco 20 Años, de la noche que festejé mis 20 años de carrera en Cosquín. Le tengo mucho cariño y es un ser con el que siempre nos comunicamos.



- Mientras te preparás para sonar en la TV ¿también trabajás en la terminación de tu próximo disco?

- Tenemos más de 16 temas postulados, ya casi todos terminados, cuento con invitados como Kany García, India Martínez y Los Auténticos Decadentes. Es un álbum del que ya se mostraron las canciones: La Gringa, Aunque me digas que no y Tal como siento, la primera es una producción y composición en conjunto con Carlos Vives, las dos siguientes fueron producidas por Cheche Alara y escritas por Claudia Brant y por mí. La próxima canción que les presentaré será La Valeria, que le compuse a mi abuela y cuenta el día que se casó, también producida por Carlos Vives, quien me ayudó a terminar de dar el toque final con su impronta. Es muy variado, alegre, va a llegarle al publico con canciones muy populares.



- ¿Cuándo será el lanzamiento?

- La idea es que salga en mayo, pero con el tema de la pandemia vamos a ver cuál será la fecha ideal para eso porque es un trabajo de muchos años y lo que queremos es presentarlo como se debe. En un principio, la idea es que salga entre fines del mes que viene y principios de junio; y en octubre, se haría la presentación oficial en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires, festejando mis 40 años de vida y el comienzo de mis 25 años de carrera.



- Sos una de las artistas más activas en las redes, en estos momentos de aislamiento.

- Para mí, esta situación es natural en esta época del año porque siempre me tomo vacaciones. No siento una gran diferencia, excepto que, ahora, no puedo ni salir de mi casa para hacer los mandados. Me cuido mucho y cuido a mi familia. Digamos que trabajar no es lo que estoy haciendo, que este activa en las redes sociales no significa trabajo, los músicos vamos a poder hablar de trabajo recién en unos cuantos meses, pero creo que la gente necesita nuestra compañía, siempre hemos sido una buena opción para estar cerca, levantar el ánimo, acompañar y dar fuerzas. Eso es lo que intentamos, a través de las redes sociales, de nuestra música y nuestros consejos. Queremos demostrar cómo vivimos la cuarentena, que la gente entienda que esto nos ha tocado a todos, pero esto no es trabajar.



- ¿En qué sentido?

- Trabajar es otra cosa, y a mí me gusta mucho más la gira y salir a tocar. Tenía previsto un show el 5 de mayo que no va a poder ser y veremos cuando podrá empezar la gira prevista por Perú, Chile, Brasil y Argentina, pero siento que va hacer un año muy duro para los músicos, esperemos que me equivoque.

- ¿Por eso fuiste una de las voces que salió a expresar la preocupación por la crisis de la industria musical debido a la crisis sanitaria?

- Sí, salí a expresarme porque, a veces, parece que los que estamos en la vidriera tenemos la vida resulta. Sin embargo, muchas de las caras visibles dependen de muchas familias, están los técnicos, sonidistas y una lista muy engorrosa que no vendría al caso mencionar. Sí hay manera de paliarlo, no digo ya, por que la preocupación de todos es la salud de los argentinos.



- ¿Cómo sería?

- A futuro, hay una lucha que venimos teniendo los músicos hace tiempo, respecto a los impuestos que pagamos para poder producir nuestros propios espectáculos, si podrían ser otras tasas nos ayudaría mucho y lograríamos que la producción local pueda tener un mayor nivel. Esa quita de impuestos también se podría ver reflejada en el valor de las entradas, o sea, que la gente tenga un mejor acceso a los shows, va ayudar a la convocatoria y a la difusión, eso sería de gran ayuda para que trabaje más gente, no sólo los que somos más conocidos sino todos. Se igualarían las condiciones laborales.



- ¿Las redes son de ayuda?

- Hoy desde las redes no está tan claro todo. No hay mucha gente que pueda decir: "Puedo vivir ganado dinero desde las redes'. Esta situación hace que la mayoría tenga que cambiar su manera de trabajar y de comunicarse. Estamos aprendiendo y, como soy positiva, sé que podemos encontrar soluciones o nuevos caminos, pero hay que pensarlos y repensar el trabajo de cada uno. Ya volveremos al escenario, pero hoy no es posible.



- ¿Pensás que los artistas tienen otra manera de solventarse?

- Es muy importante el apoyo de las políticas publicas y de todo lo que proteja la cultura nacional. La música es un rubro más que está siendo golpeado por la situación económica. Siento que por ser un rubro que no parece trabajo, porque para muchos no lo es, pareciera que no tiene que estar dentro de la agenda pero como primero es la salud, después veremos que soluciones encontramos para que todos los trabajadores de la música podamos tener, en un futuro no muy lejano, las necesidades básicas resueltas.