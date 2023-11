Todos la conocen como la actriz de La niñera. Fran Drescher venía de ser "Miss Nueva York adolescente' cuando debutó en el cine con un pequeño papel en Fiebre de sábado por la noche (1977). En los "80 se convirtió en una cara habitual en la pantalla grande, pero fue recién con el protagónico en exitosa sitcom que Fran Drescher hizo conocer su nombre.

Había mucho de esa chica de Queens, con raíces italiana y rumano-judías, a la hora de componer a Fran Fine. Peinados elevados, faldas cortísimas y ese tono nasal, fueron su sello en la sitcom emitida por CBS entre 1993 y 1999 que ella mismo produjo. Ella sabía lo que quería y lo consiguió.

En el 2000 se alejó de la interpretación tras ser diagnosticada con cáncer de útero. No solo se sobrepuso, sino que se comprometió con la investigación y tratamientos de la enfermedad. Una mujer resiliente afloró y comenzó a sacudirse el mote de "solo una chica linda'. Volvió a la tele con Living with Fran, recibió algunas nominaciones a los Emmy y condujo su propio show. Y como si fuera poco, se metió en la política. Se ocupó también de defender los derechos del colectivo LGBTQ+ y en 2021 fue propuesta para pelear la presidencia nacional del Sindicato de Profesionales de Cine, de Radio y de Televisión (SAG-AFTRA) de Estados Unidos. Algunos la subestimaron, pero ganó, consiguió la unidad entre los actores y se puso al frente de una huelga histórica, como abanderada. Inesperado para algunos, no para ella.



TIPS

Este año, Fran Drescher trascendió las fronteras de Estados Unidos mostrando su rol como sindicalista y sus encendidos discursos se replicaron en los noticieros del mundo.