Con las salas independientes ya trabajando en su mayoría -bajo los correspondientes protocolos-, el gobierno provincial comenzó a habilitar paulatinamente las salas que funcionan bajo su órbita, como la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario para actividades presenciales, bajos las mismas condiciones. Sin embargo, tanto el Teatro Sarmiento como el Teatro del Bicentenario continuaban a puertas cerradas. DIARIO DE CUYO consultó a la Secretaria de Cultura, Virginia Agote, quien respondió que, en cuanto al TB, "por ahora no, estamos evaluando, esperando que la situación sanitaria mejore y pasar estos momentos complicados", adelantó a este medio. Si bien no especificó las razones, dio a entender que "estamos esperando, no queremos abrir todo junto, pero evaluamos para más adelante algunos proyectos y producciones que están pensadas y avanzadas; y aguardamos el momento indicado para dar los ensayos finales y las funciones. Pero no nos vamos a apurar todavía". Pero, sí afirmó que "la semana que viene se va a habilitar el Teatro Sarmiento con público hasta 90 personas como máximo", señaló la funcionaria respecto al aforo reducido. Esto es una importante noticia para los artistas locales, como así también, una positiva señal para los productores independientes, ya que podrán tener una mayor certeza a la hora de planificar y reactivar sus espectáculos. Esta decisión fue considerada ayer por las autoridades; y si bien no hay una programación establecida, se estima que muy pronto la sala del Sarmiento comenzará a recibir propuestas. Además, contó que el Centro Cultural Amadeo Conte Grand abrirá con actividades especiales de invierno y talleres estables a partir de la semana que viene. También lo hará el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson -incluyendo su sala auditorio- que, según dijo el director Emanuel Ruiz: "Los talleres presenciales con cupos reducidos, vienen trabajando hace dos semanas, pero a partir del lunes, se sumará la apertura del museo a todo público, con actividades presenciales y virtuales". Por su parte el Museo Histórico Agustín Gnecco continuará sin visitas, y sigue con trabajos internos y de mantenimiento. Todas las actividades son habilitadas para que funcionen de lunes a sábados dentro de los horarios permitidos según las normas vigentes.





Otros escenarios

El Auditorio Juan Victoria se encuentra todavía en reparación, por tanto no estará disponible por un tiempo. Respecto a las salas municipales, el Cine Teatro Municipal de Capital tiene la programación lista para vacaciones de invierno. Mientras que en el Cine Teatro de Albardón, María Belén Montilla, responsable del área cultural comunal, afirmó: "No estamos todavía en condiciones de abrir, la situación sanitaria en Albardón no es la ideal". Y el Teatro Kummel sigue funcionando como centro vacunatorio. En cuanto a las salas independientes, por ejemplo, la Sala TES estrena hoy su ciclo teatral infantil "DivertiTeS" y la Sala de la Biblioteca Franklin y el Espacio Franklin de Arte, están armando su agenda para este receso invernal; y continúan con talleres y ensayos. En cuanto a la Sala Z y la Sala IOPPS, están operativos con funciones y talleres, de lunes a sábado y hasta las 22hs; y recién en septiembre volverían los ciclos de cine al aire libre. La Sala El Avispero por ahora no se encuentra aún en condiciones para abrir.