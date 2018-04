Tiene 44 años, es una terrible diosa y siempre lo ha sido, así que por qué no ahora, como señora de las cuatro décadas (diría Arjona). Pero nunca falta quien le busca el pelo al huevo o la quinta pata al gato... Quienes conocen a la hermosa Heidi Klum se preguntan con tonito inquisidor y lupa en mano... ¿qué se hizo? Resulta que la bella e icónica ex "angelito' de Victoria Secret apareció espléndida, natural y juvenil en una celebración Nickelodeon -los Kids Choice Awards- y le escudriñaron hasta la vuelta de la oreja. La modelo y diseñadora alemana de sonrisa Odol y piernas eternas se divirtió como una niña en la gala, ¡y hasta se atrevió a treparse a los juegos! Tan enérgica y jovial lució la también artista plástica, que no pasó desapercibida, y al toque aparecieron varios con complejo de Sherlock Holmes...



"¿Quién dijo que tuviéramos fecha de caducidad?" ha disparado la impecable blonda, quien acaba de presentar su línea de lencería -que obviamente lució ella misma- y que ha vuelto a encandilar con un topless desde la tapa de Maxim, casi una lección para las nuevas beldades. "La confianza en sí mismo es fundamental para sentirse sexy", tiró por otro lado, onda pista, la top que supo ser una de las más cotizadas del mundo (y hoy no debe andar lejos). Como sea, no ha detenido los dichos que siguen asegurando que tiene un no sé qué, que se la nota distinta, más joven, más fresca... Rumores que, hay que decirlo, se hicieron más frecuentes desde que, tras su separación en 2014, empezó a elegir novios más jóvenes; el primero 13 años más chico que ella; y el actual (el guitarrista de Tokio Hotel) ¡16 menos! ¿Y cuál es el tema? Ninguno, sólo que de seguir retrocediendo el reloj, ¡capaz que en cualquier momento Heidi termina con Pedro!