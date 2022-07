La 1-5/18, la producción de Polka que este año se consagró en la gala de los premios Martín Fierro 2022, le sirvió de plataforma para su tarea artística. A partir de ahí no solo mostró sus condiciones para la actuación sino también alcanzó a otro público. Por esta razón, antes de arribar a San Juan en el marco de su Amor Prohibido Tour -el 5 de agosto próximo-, Angela Leiva dialogó con DIARIO DE CUYO sobre su debut actoral, la confluencia con la música y la situación de las mujeres en la movida tropical.

"Ya estuve en San Juan pero esta es la primera vez que haré un teatro', sostuvo la intérprete tandilense, una de las preferidas de Mirtha Legrand, que viene de colaborar con los Ángeles Azules, banda mexicana con la que aterrizará en Estados Unidos, en septiembre.



- ¿Considerás que tu desempeño en la novela de ElTrece le dio vuelo a tu profesión de cantante?

- Fue una muy buena decisión hacerla. Actuar llevó mi carrera musical a un público nuevo. Me dio un crecimiento increíble. Hay mucha gente que no me conocía o que solamente me conocía cantando cumbia y después de verme como actriz, empezó a googlear y escuchar mis canciones. Es más, en la calle me siguen llamando Gina, mi personaje en la ficción.



- ¿Fue un apoyo Gonzalo Heredia como compañero?

- Fue muy compañero y me sirvió mucho el contexto en el cual trabajé. Tuve muy buenas críticas sobre mi trabajo, tuve escenas muy difíciles de sexo con él y también situaciones de intento de violación. El 90% de las escenas las hice con él, tiene mucho oficio y si hubiese sido traumático no hubiese durado los 9 meses que duró la tira (risas).



- ¿Cómo llegó esa oportunidad a tus manos?

- Fue muy loco. Desde Polka me llamaron para hacer un casting pensando que era actriz. Cuando me llamó mi manager, emocionada le dije que les avisara que yo no actuaba pero que quería hacer la prueba.



- Le tomaste el gusto ¿Tenés otros proyectos como actriz?

- Tengo muchas ganas de seguir con la actuación, tuve muchas propuestas pero no coinciden con mis tiempos, lamentablemente. Es como tener tu amor y tu amante (risas). Tengo que cuidar las dos cosas así es que quiero hacer algo el año que viene.



- ¿Qué te produjo a vos verte como actriz?

- Estoy muy agradecida porque Polka vio a la actriz que había en mí. Creo que siempre lo había anhelado.



- ¿Por qué?

- Soy muy novelera, desde chiquita. En casa, comíamos viendo la novela de turno. Me sentía capaz de hacer lo que veía. Y, a medida que fui ganado experiencia artística, esa actriz fue floreciendo. Me acuerdo mucho de Chiquititas principalmente, después de algunas de Andrea del Boca, Gasoleros y El sodero de mi vida, a todas las veía con mis padres, ellos eran súper noveleros.



- ¿Extrañas esos tiempos junto a tus papás?

- Sí. Mi papá nos dejó en 2021, él era mi fan, me acompañó toda la vida. Y mi vieja falleció hace 9 años, pero era mucho más tímida y estaba conmigo pero desde abajo del escenario. Cuando ella falleció, salí a trabajar a los pocos días, mi duelo fue en escena. En uno de los shows, todavía estaba muy fresca su partida, la vi entre el público; pasaron unos segundos para darme cuenta que no estaba más. Fue tan real lo que me pasó que volví a buscarla con la mirada pero ya no estaba y no pude contener el llanto. Tengo la dicha de que mis padres jamás me dijeron no a nada. Me apoyaron en todo y eso me ayudó a ganar seguridad en lo que me gustaba hacer, que era cantar.



- ¿A qué edad descubriste esa vocación?

- Tengo el recuerdo de cantar desde que tengo uso de razón y profesionalmente hace 13 años. Es una carrera con muchos altibajos que me dio la fortaleza de ser quien soy hoy como artista y como persona. Al cantar desde muy pequeña lo personal termina siendo también laboral.



- ¿Sufriste presiones machistas en ese ambiente?

- Muchas veces tuve que ponerme más sumisa....



- ¿Te ocurrió en tu vida personal o en lo laboral?

- Las dos cosas.



- ¿A qué actitudes te enfrentaste? ¿Tuviste que pagar derecho de piso por ser mujer?

- Principalmente cuando tuve que entender que esto era un negocio para otros. Tenía 18 años cuando gané Pasión Canta y empecé mi profesión. Para mí esto representó un sueño. En cambio para los demás yo era una empleada que ganaba muy poco y trabajaba mucho. Muchas veces tuve que reclamar que me estaba cag... de hambre pese a lo que laburaba. Tuve que bajar la cabeza ante dichos patriarcales y una violencia laboral increíble porque no se me respetaba como artista en ese entonces. Y hasta el día de hoy me pasa que quieren bajarme de shows, simplemente, porque son hombres y quieren tomar decisiones por sobre vos porque se piensan que son tus dueños. Pero tengo la suerte de tener un público súper fiel y hay un dicho que dice "Hazte la fama y échate a dormir'. Y yo tengo un prestigio laboral, soy una mina que cumple y que también se animó a contar cosas en los medios para guardar la integridad física.



- ¿De quién tuviste que protegerte?

- De Mariano Zelaya, mi representante, manager y persona de confianza durante 8 años. Al separarnos, yo no tenía más relación con él, pero tuve que salir a contar lo que me hacía, hay denuncias en su contra y la justicia dispuso una perimetral para que no se me acercara.



- ¿Opinás que se produjo un cambio en la manera de tratar a la mujer dentro de la cumbia?

- Todavía estamos en proceso de terminar con el patriarcado y el machismo. Va a ser muy largo el camino porque es algo cultural y mundial. Desde siempre se le quiso meter en la cabeza a la mujer que era poca cosa, que no servía, que el hombre era mejor. Entonces, siempre para la mujer es un poco más difícil, pero no imposible, si no no estaría acá disfrutando de lo que me gusta. Hay mucho lugar para las mujeres, nos cuesta más que a los hombres, pero el lugar está y hay que ganárselo.



DATO

El show será el 5 de agosto, a las 21.30 hs, en el Teatro Sarmiento. Tickets en venta online en entradaweb.com.ar. Y presencial en Hoffman Instrumentos. El día de la función, en boletería. $4000, 3500, 3000 y 2800.