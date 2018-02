More Rial se vio envuelta en una polémica en las redes sociales, luego de que una usuaria la acusara de maltrato animal.

Desde la cuenta @nanainseul, se mostraron fotos del balcón de la hija de Jorge Rial con dos perros al sol y un mensaje de una testigo.

"¡More Rial tiene a los perros al sol todo el día con un tapial que no los deja salir de donde están! ¡Hace mucho calor en Buenos Aires!", la acusaron.

Frente al revuelo, More salió a defenderse con varios mensajes en Instagram Stories. “Los perros salen a pasear dos veces al día, tienen agua y comida. No entiendo qué tanto escándalo hacen. Los cuido y tienen entrada por la cocina a mi casa. Si no saben qué pasa dentro de una casa, no se metan", respondió.

Además, explicó por qué estaba encerrados: "Es más, pongo esas sillas para que no pasen porque tengo ropa donde da el sol. Las saltan para jugar, por eso se los ve así. No les falta ni amor ni comida. Mucho menos les falta cuidado. Así que, que cada uno que se ocupe de su vida. Yo me ocupo de mis perros y de la mía".