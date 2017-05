Cinthia Lieve, que se hizo mediática por su touch con Santiago Bal, fue convocada para la fiesta Playboy en un boliche de Mar del Plata. Según la chica del conejito, la Tota Santillán fue el encargado de la producción, no cumplió con lo pautado y la dejó varada. "Decía que iba a denunciar a la marca Playboy. Amenazando toda la noche. No nos quería pagar. Le dije que no nos cambiábamos si no nos pagaba. Cuando llegó la hora de pagar nos hizo firmar algo que no queríamos", aseguró. ¿Lo demandará?