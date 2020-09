Fue una de las voces emblemáticas de la raíz folklórica argentina, la "Novia del Paraná", quien puso en un lugar de grandeza a la música del Litoral, dejó este mundo a los 80 años, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en el día de ayer. Ramona Modesta Onetto Galarza, correntina de origen, fue una artista consagrada en una época dorada para la canción folklórica a mediados de los 60. Fortalecida por un componente distinto y trasgresor: una mujer, joven y bella, se presentaba cantando un ritmo históricamente discriminado: el chamamé. Si en ese tiempo, el género litoraleño tenía fama de "música de bolicheros, borrachines y peleadores", Ramona le abrió nuevos espacios, lo llevó a la calle Corrientes, y hasta al Lincoln Center o el Carnegie Hall. Su última presentación en público fue en enero pasado, en la Fiesta Nacional del Chamamé, donde compartió el escenario Teresa Parodi y María Ofelia. Tras la noticia de la pérdida, el grupo Los Alonsitos se expresó en Twitter: "Adiós querida novia del Paraná. Una gran artista chamamecera que supo acompañarnos siempre y llevó nuestra música a lo más alto"; por su parte, el humorista Luís Landriscina dijo: "Es un baluarte para todos los que hemos defendido la identidad del chamamé". En declaraciones a la AM LT7 Corrientes, Landriscina reveló que en la noche del lunes había recibido una llamada de la cantante, pero no pudieron hablar: "Nosotros hablábamos mucho, con ella y con Antonito (Tarragó Ros)" y añadió: "Creo que se sintió morir y pidió para hablar con nosotros, lamentablemente no pudo y me queda ese dolor".