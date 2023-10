La periodista Cristina Pérez y el candidato a Vicepresidente de la Nación por Juntos por el Cambio, Luis Petri, lograron afianzar su relación que ya lleva dos años. En mayo de este año se comprometieron en una romántica ceremonia al pie de la montaña, en la provincia de Mendoza, de donde es oriundo el político. Sin embargo, hace unos días circuló el rumor que la pareja se había separado.

Así fue como en el mediodía de este jueves, la conductora de Telefe Noticias y el compañero de fórmula de Patricia Bullrich sorprendieron a su audiencia a través de las redes sociales. Ambos hicieron un vivo en sus cuentas de Instagram para desmentir esas afirmaciones y para contar que están muy bien juntos.

En un mano a mano muy tierno, Cristina comenzó la conexión desde el living de su casa y llamó a su novio en ese mismo momento. “¿Alguien me enseña cómo hago para llamar a alguien?”, arrancó diciendo y enseguida encontró la manera de conectarse con el teléfono celular de su pareja. “Voy a invitar a alguien a mi vivo, a ver si me contesta”, anunció pícara. Acto seguido, apareció el candidato en pantalla partida para compartir junto a Pérez el pequeño video para sus seguidores.

“Acá estoy, amor, acabamos de llegar a Crespo”, dijo Petri mientras se lo veía en la vía pública en el pueblo de Entre Ríos. “Me están preguntando todos los periodistas si nos separamos”, le dijo Cristina y la respuesta del político fue contundente. “¿Están locos? ¿De dónde sacaron eso? Es una locura”, dijo entre risas. Y enseguida agregó: “Estamos por cumplir dos años, sepan que el 14 de octubre cumplimos dos años juntos”.

Entonces Cristina agradeció a todos los que le preguntaron con buena intención por el estado de la relación. “Les agradezco a todos los que se preocuparon, pero mi impresión también es que como son tiempos de campaña alguien quiere hacer daño, entonces por eso me parece que está bueno que nosotros lo aclaremos así, porque todo lo que hacemos tratamos de hacerlo de manera transparente”, aseguró la conductora.

“Es nuestro primer vivo, amor, en estas circunstancias, pero de paso lo vamos a seguir haciendo, me parece”, afirmó Petri. “Hay que decirle a los periodistas que miren nuestras historias”, continuó, mientras su novia exclamó entre risas: “Escuchame una cosa, si supieran que hoy me levanté a las cinco y media de la mañana para hacerte el café antes de que te vayas y que te presté mi vaso, ¡mi vaso!”.

Más adelante, se pusieron serios y concluyeron en que es importante informar con la verdad. “Porque nos daña y nos lastima”, sostuvo Petri. “Y además, amor, creo que como de vos no pueden decir nada en campaña, tienen que inventar esa pavada”. En ese momento, su pareja contó una situación familiar que le había ocurrido a raíz de estos trascendidos. “Sabés que me llamó Julián y me dijo: ‘papá, ¿te separaste de Cristina?’”. Entonces ella, del otro lado de cámara, se enterneció: “Mi amor, pobrecito. Justo pensaba que nosotros durante este tiempo tratamos de no usar nuestra relación en forma política porque vos nunca buscaste eso, y yo también de cuidarte y de cuidarnos, y creímos siempre a lo largo de todo este tiempo que la discreción es el camino por nuestros trabajos y por respeto a la gente, que no usamos nuestra relación para nada que no sea nuestra vida en común y para amarnos. Entonces, esto lo hacemos en función de la transparencia, pero también para que la gente sepa que nosotros no usamos nuestra relación para ningún tipo de marketing”, finalizó la periodista junto a su futuro esposo.