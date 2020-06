En las últimas horas aparecieron nuevas pruebas que dañan la credibilidad de “Bake off, el gran pastelero” y comprometen de modo directo a Agustina Fontenla, la participante eliminada el domingo pasado en semifinales.

Un seguidor del reality de Telefe revisó la cuenta de Instagram de Agustina y encontró fotos de ella preparando chocolates en la Expo Patagonia Pastel, una exposición de pastelería profesional realizada en septiembre de 2018 en Neuquén.

“Les dejo un poco de lo que fue este increíble fin de semana a puro chocolate”, escribió Agustina como epígrafe de una foto en la que aparece realizando chocolate en rama junto al pastelero Matías Rise.

En otra de las postales, se ve a Agustina junto al equipo de pasteleros que participó del evento. “Hermosa experiencia la de este fin de semana en Neuquen… Gracias a los profesionales de primer nivel con los que compartí esta experiencia”, escribió Fontenla junto a otra publicación.

Si bien Agustina quedó eliminada en las semifinales que se disputaron el domingo pasado, los seguidores del programa decidieron denunciar el hecho en las redes sociales porque transgrede una de las reglas básicas: que los participantes sean cocineros amateurs.

Uno de sus seguidores confrontó a Agustina y junto a una de esas imágenes comentó: “Pero sos profesional de pastelería? El programa no es para amateurs? Qué desilusión!”. A lo que la joven respondió: “No soy profesional, no estudié pastelería y a esta expo fui yo voluntariamente para colaborar con un evento de la Patagonia. Me pagué los pasajes, el alojamiento, todo y di una clase gratuita”.

Otra usuaria mostró más evidencias que comprometen a Agustina y agregó fotos de las mesas dulces y de las tortas que la participantes promocionaba en su red social. “Lo vengo diciendo hace horas y se hacen los boludos. Ella también tiene un coso de pastelería. Y a Agustina le salto la ficha de un curso. grita”, escribió la denunciante junto a imágenes de tortas y dulces ofrecidos por Fontenla.

El caso de Agustina se suma al de Samanta Casais de quien se supo que trabajó como pastelera en el famoso restaurante de San Telmo, “Café de San Juan” y que cocinó en Tarde Xtra, un magazine de C5N. Queda preguntarse si a la luz de estas pruebas, la producción del programa tomará medidas disciplinarias o se hará la distraída.

Estas denuncias complican a los participantes y tiñen de un manto de sospechas al reality con más rating de la televisión abierta en la actualidad.

Fuente: Paparazzi