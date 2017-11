Pasado el mediodía, el próximo sábado, Lourdes Sánchez aterrizará en San Juan y se encontrará con los niños y jóvenes hemofílicos de la Fundación Marina Echenique (Fundame) que dirige María del Valle García; los chicos por quienes compite junto a Gabo Usandivaras en Showmatch para cumplirles el sueño de un centro de rehabilitación con pileta. Luego de acompañarlos y pasar un rato con ellos, la bailarina partirá a Jáchal para hacer su última participación en Bien Argentino, que subirá a escena la noche central de la Fiesta de la Tradición.



"¡Las expectativas son muy lindas, estoy con muchas ganas! Siempre tengo un contacto muy directo, todo el tiempo hablando con María, la directora de la fundación", señaló Lourdes a DIARIO DE CUYO.



"Ansiosa por verlos", como expresó, la artista visitará la casa entre charlas, juegos y risas con los pacientes, padres y voluntarios de la institución; también les entregará zapatillas a los jovencitos, como regalo.



"Así que estoy re feliz de ir, de visitarlos en su lugar, en su casa. Llevo unos regalitos para los chicos, aunque a algunos ya pude conocer cuando vinieron a vernos bailar hace unos meses a la pista; esta vez, voy a conocer a muchos más", destacó la también conductora infantil que el martes pasado, tras el cuadro de merengue junto a su pareja artística, recibió una muy baja nota por parte del jurado, sólo 14 puntos.



Al borde de la sentencia, luego de esta polémica performance, afirmó que son concientes que están dentro de un concurso en el que "a veces hay propuestas que gustan y otras que no" y "algunos tienen fallas técnicas". Sin embargo, la joven a quienes sus compañeros catalogan como "la primera dama" por su relación con el Chato Prada, productor y mano derecha de Marcelo Tinelli, subrayó que en el caso de ellos no hubo accidentes, sino que "no gustó la idea".



"Demasiado que, hasta ahora, nunca fuimos al duelo. Eramos la única pareja que no había tenido un cero. Demasiado bien veníamos y nos podía tocar....", indicó la morocha correntina, respecto al cero de "disgusto" que recibieron de parte de Marcelo Polino.



"Ir a una sentencia nunca es lindo, uno se pone nervioso. Pero confiamos mucho en nosotros y en nuestro trabajo. Lo que hacemos es escuchar al jurado y cambiar todo lo que no les gustó. Así que estamos confiados, ya ensayamos y modificamos todo el merengue. Creo que vamos a andar muy bien", recalcó Lourdes, que en la misma jornada, también se lucirá en el máximo encuentro del departamento del norte, donde se despedirá del espectáculo que combina música, canto y danza, para ya dedicarse de lleno al armado del infantil con el que hará temporada en Carlos Paz.





La vez que se conocieron en Bs. As.

Un equipo de 5 bajitos junto a sus padres y personal de Fundame viajaron a Buenos Aires y el pasado 24 de agosto pudieron ver a Lourdes y a Gabo en Showmatch bailar Cha Cha Pop. También se sacaron fotos con ellos y con Tinelli.



La segunda ocasión fue en San Juan

En esta oportunidad, fue Gabo quien arribó a San Juan. El bailarín vino como jurado del encuentro de danza Interdance 2017 y, de paso, el 30 de octubre pasado, se dio un tiempito para ir a la sede de la entidad, estar con los chicos y llevarles un presente.