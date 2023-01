Luego de una extenuante y última jornada que arrancó la noche del sábado y se prolongó hasta la madrugada de ayer, la 55 edición del Festival Nacional de Malambo Laborde 2023 coronó a Mariano Montaña con el primer puesto en Malambo veterano. En diálogo con DIARIO DE CUYO, Montaña comentó qué representa para él un nuevo triunfo en el apartado que ya ganó en 2017 y en el que consiguió el 2do. lugar en 2020.



"No significa, nada más y nada menos, que ganar un concurso, no es parte de mi formación. Yo no bailo folclore para ganar un concurso, eso es algo paralelo y circunstancial. Yo bailo para defender mis costumbres criollas sanjuaninas y, si eso redunda en un premio, bienvenido sea. Muchos bailarines tienen como objetivo bailar para ganar. Cuando soy jurado pregunto qué pasaría si no existiesen Laborde o Cosquín. Yo los utilizo para representar a figuras como Benavides y Guayama, para que la gente sepan que existieron, ese fue mi premio. Es tener virtuosismo para hacer malambo, competir; y que el jurado, que sea idóneo o no, diga si gané o no', expresó contundente el médico sanjuanino, de 54 años, que se formó como terapista, auditor médico y medicina general y también laboral, especialidades que practica en Buenos Aires, donde se radicó al comenzar sus estudios universitarios a los 18 y formó su familia.



"Al ganar defiendo a San Juan. Representa defender mi cultura criolla y mi infancia. No sé si volveré a participar porque, según el reglamento debo esperar 2 años para volver a participar. Soy muy autoexigente, muy vehemente, nunca voy a medias. Me preparé físicamente durante todo el año, amo zapatear", mencionó satisfecho por el logro este padre de un hijo de 23 años que regresará a sus pagos para traer el trofeo a sus padres, luego de ir Cosquín, tras ser jurado en distintas sedes.



Otros reconocimientos

Aunque no corrieron igual suerte, Germán Vargas se quedó con el 2do. puesto en la categoría malambo juvenil especial, Juanjo Recabarren con el 3er. puesto en el rubro locutor - animador y Daiana Ruarte obtuvo una Mención especial como Paisana.



Por su parte, contento con el subcampeonato, Vargas afirmó que en esa instancia compitieron los 3 mejores del país y "cualquiera podía tener la posibilidad de llevarse el campeonato. Ahí pasa por gustos de estilos del jurado. Con mi equipo de trabajo estamos conformes y contentos', agregó el muchacho que señaló que el próximo año irá por la revancha "si tiene la posibilidad de volver'.



En tanto que, en su balance, Juanjo Recabarren manifestó que a su performance le faltó "armado'. "El ganador tuvo una puesta musical armada y ensayada detalladamente. Nosotros no tuvimos tiempo de algo así y se notó la diferencia', reflexionó el animador.



Y, Ruarte, describió que transitó el proceso con "felicidad'. Me siento bendecida de haber representado a San Juan, una vez más, pero sobre todo comprometida con dar a conocer el legado que nos han dejado nuestras ancestras, su sangre corre por nuestras venas', apuntó emocionada la concursante que postuló anteriormente en 2013 y en 2022.