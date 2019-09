GOT. Una de las escenas más dramáticas de la serie épica de HBO, cuando Jon Snow (Kit Harington) toma la decisión más difícil y cambia el destino de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke).



La alfombra roja de la televisión está desplegada en el Microsoft Theater de Los Ángeles, donde esta tarde se entregarán los premios Emmy, el galardón más importante de la televisión estadounidense. La gala se verá en Argentina desde las 20.00 por TNT.

Es una edición que está marcada por la preponderancia de Game of Thrones, la serie medieval de HBO que concluyó este año tras 8 temporadas, que tiene un récord de 32 nominaciones, de las que ya ha recibido 10 correspondientes a los rubros técnicos entregados en galas previas a la de esta noche obteniendo las estatuillas por mejor vestuario y mejor composición musical. Con sólo obtener 13 se convertirá en la serie que más premios se lleve en una sola edición, por tanto no sería raro que alcance esa meta sin esfuerzo.

Argentinos. La voz argentina y 100 días para enamorarse, junto a un especial de Navidad, fueron nominados a los Emmy Internacional.

Además, GOT es ya la serie más premiada en la historia de estos reconocimientos, con un total de 57 estatuillas a lo largo de sus temporadas, por lo que en la gran noche de la televisión de EEUU hoy podría dejar esa marca aún más cerca del centenar. La ficción también ha favorecido que HBO supere este año al gigante Netflix como la plataforma con más producciones propias candidatas a esta edición.



Entre las categorías importantes que le resta ganar están mejor serie dramática, donde GOT competirá con Killing Eve, Better Call Saul, Bodyguard, Ozark, Pose, Succession y This is Us. En el rubro mejor actriz están nominadas Robin Wright, Emilia Clarke, Mandy Moore, Jodie Comer, Laura Linney, Sandra Oh y Viola Davis; en el apartado masculino Jason Bateman, Sterling K. Brown, Kit Harington, Bob Odenkirk, Billy Porter y Milo Ventimiglia lucharán por el premio a mejor actor dramático.



El protagonismo acaparado por la serie de fantasía y épica basada en las novelas de George R.R Martin en estos Emmy es tal, que su reparto presentará durante la gala que, al igual que los Óscar de este año, no contará con un único conductor y repartirá esa tarea entre varias estrellas como los nominados Stephen Colbert, Viola Davis, Michael Douglas, Jimmy Kimmel, Seth Meyers y Billy Porter.



Argentinos también



Se conoció esta semana que la tira 100 días para enamorarse, el concurso La voz argentina y un especial de Navidad, los tres programas de Viacom (Telefe) fueron nominados al Emmy International que entrega la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión en noviembre en Nueva York.