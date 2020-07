Junto a la política, la música ha acompañado a Alberto Fernández a lo largo de toda su vida. Era un adolescente cuando empezó a coquetear con las primeras formaciones de acordes bajo la supervisión de su maestro, Litto Nebbia. De chico su gran amor eran Los Beatles, pero después se acercó más al rock argentino y latinoamericano.

Uno de sus músicos preferidos actualmente, y con quien además tiene una gran relación, es Jorge Drexler. Este domingo el intérprete uruguayo brindó un show en vivo vía streaming a través de sus redes sociales, el medio que el rubro ha elegido para poder seguir trabajando en medio de la pandemia por el coronavirus. Al concierto virtual se sumaron miles de personas en todo el mundo, entre las que se encontraba el Presidente argentino.

Como cualquier otro fan que tenía la posibilidad de comentar en la transmisión de Drexler por Instagram, Alberto Fernández le dedicó un cálido mensaje en medio del concierto. “¡Maravilloso, Jorge! Maravillosa poesía… maravillosa música… maravilloso tu arte. Desde Argentina, abrazos a la distancia”, comentó el Presidente.

Pero eso no fue todo. Ante la sorpresa de todas las personas que, al igual que él, estaban siguiendo el show en vivo, se tomó la libertad de pedirle una canción: Milonga Paraguaya.

En las redes sociales los comentarios del funcionario en la transmisión de Drexler no pasaron desapercibidos. “Alberto Fernández se cansó de todos y se puso a ver el recital de Drexler en Instagram”, escribió un usuario. “Lo quiero mucho a Alberto viendo el vivo de Drexler y pidiendo un tema re viejo. Los quiero a los dos”, posteó otro. “Alberto pidiéndole temas a Drexler por Instagram: ese es mi presidente”, agregó.

Durante el show, el intérprete realizó un recorrido por toda su carrera y dedicó tiempo a comunicarse con sus fans, a pesar de la distancia, y contar cómo transita este momento. “Es una alegría enorme para mí estar aquí después de cuatro meses desde la última vez que nos vimos, en Costa Rica. Esto es una continuación de algo que se interrumpió en los primeros días de marzo, como se les interrumpieron a ustedes, en cada uno de sus lugares, las cosas que se les interrumpieron”, dijo.

Y agregó, dando inicio al concierto: “No saben la alegría que tengo de reencontrarme con mi equipo, con mi gente, con ustedes, aunque sea a través de las pantallas. Espero que les guste, llevamos muchos días trabajando para hacer un espectáculo bonito y traerles un poquito de calor y de belleza desde este lugar. Gracias por estar del otro lado. Tengo muchas ganas de cantar para ustedes”.

Alberto Fernández y Drexler mantienen una relación cercana de amistad. En noviembre pasado, días después de haber sido elegido presidente, mantuvo un encuentro distendido con el músico, en el que interpretaron viejos temas suyos y del rock argentino. El uruguayo, incluso, le prestó su guitarra y cantaron juntos.

El 11 de marzo pasado, cuando en la Argentina todavía no se había decretado la cuarentena obligatoria, el uruguayo compuso un tema sobre el coronavirus y Alberto Fernández lo difundió a través de su cuenta en Twitter. “Mi querido amigo @drexlerjorge compuso esta canción para ayudarnos a tomar recaudos ante la pandemia. Somos una sociedad cálida, que se abraza y se besa. Pero, como dice Jorge, no hay que transmutar ese amor en un amor no físico. Al menos por un tiempo”.

Unas semanas después, más precisamente el 29 de marzo, Drexler contó que tanto él como su esposa, Leonor Watling, tuvieron coronavirus y ya se estaban recuperados. Según su testimonio, vivieron unos días “con mucho miedo” a raíz de la incertidumbre por los pocos conocimientos que había sobre el COVID-19, pero los síntomas que sufrieron fueron breves.

Todo había comenzado durante su gira por Costa Rica. La situación en España, país en el que reside, estaba comenzando a complicarse, por lo tanto el músico decidió suspender varios shows que ya tenía programados y apresurar el regreso a su hogar.

Poco después de volver a su casa, según sus palabras, su esposa comenzó con los síntomas, y luego él. “La primera semana fue muy dura porque estuvo aislada mi mujer en un cuarto. La segunda semana pasé por lo mismo, y la carga se vuelve para uno mismo por la familia”, contó el uruguayo en diálogo con el programa El Objetivo, de La Sexta.

“Pasé unos días muy raros, con mucho miedo, aunque fue la versión suave de la enfermedad. Pero tenemos otro familiar positivo que estuvo conviviendo con nosotros unos días. Nos asustamos todos, mucho. Recién agarro la guitarra por primera vez en dos semanas, para que tengas una idea si habré estado tocado en estos días”, reveló.