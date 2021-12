El actor y productor Alec Baldwin aseguró que él no apretó el gatillo del arma que mató a la directora de fotografía de la película en la que actuaba, según extractos de una entrevista difundida hoy y que se podrá ver por completo el jueves a la noche.



“El gatillo no fue apretado. Yo no apreté el gatillo”, dijo Baldwin en un reportaje para la cadena ABC, difundida hoy por las redes sociales.



En el mismo segmento, el actor y productor también afirmó: "“Nunca apuntaría con un arma contra una persona y apretaría el gatillo, nunca”".



El 21 de octubre, en medio del rodaje del western "Rust", Baldwin manipuló un arma que terminó siendo disparada y mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió al director del filme, Joel Souza.



Por el momento, la policía investiga el hecho como un accidente. Sin embargo, además del experimentado actor, la armera del filme, Hannah-Gutiérrez-Reed, y el asistente de dirección Dave Halls se encuentran bajo la mira de la Justicia.



Baldwin es quien tenía el arma al momento del disparo; Gutierrez-Reed era la encargada de velar por las armas que se usarían en el plató y Halls es quien le entregó el arma al actor y, según declaraciones, le dijo que no portaba balas de plomo.



"Alguien puso una bala real en un arma. Una bala que ni siquiera se suponía que debía estar allí porque formaba parte del material de utilería”, dijo Baldwin en la entrevista.