Cada vez que Alex Caniggia enciende las hornallas de Masterchef Celebrity no pasa desapercibido. A su exacerbado perfil alto, el hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis le sumó un buen andar culinario y de a poco se va perfilando como uno de los favoritos de la segunda temporada del reality culinario de Telefé. En el miércoles de beneficios, donde nuevamente se destacó con su preparación, Alex sorprendió al revelar algunas intimiddaes del mediático clan familiar.

Todo ocurrió cuando el conductor Santiago del Moro se acercó a su estación mientras estaba elaborando su elogiada “bondiola a la fierita”. “¿Quién cocinaba en tu casa?”, preguntó del Moro y el joven contestó: “Mi mamá, una capa”, y no dudó en señalar las pastas como el plato fuerte de la Nannis cocinera. “¿Amasa?”, quiso saber el conductor, algo sorprendido con las respuestas del participante. “Sí, una capa. ¡Te amo, mamma!”, gritó Alex a cámara, italianizando el saludo, buscando enfatizar los dotes gastronómicos.

“¿Te imaginás llegar a la final y a tu mamá allá en el balcón alentándote”, lo animó del Moro. “Sí, me la imagino, pero prefiero sin gritos, así me puedo concentrar”, respondió el participante con sensatez. Luego las preguntas viraron hacia su hermana. “Charlotte, alta cocinera”, afirmó Alex, pero enseguida admitió que se trataba de un chiste. “Es un desastre Charlotte. ¿Se la imaginan cocinando así?”, completó, en una nueva muestra de que autoestima no es lo que le falta.

De quien Alex no espera ningún tipo de apoyo es de su padre, Claudio, con quien desde hace un tiempo tiene una mala relación. El joven lo admitió en el primer programa, cuando del Moro le preguntó si el ex futbolista iba a seguir sus pasos en el certamen. “Mi viejo no me va a ver, estoy peleado mal”. Fue entonces que el conductor intentó hacer un chiste al respecto: “Así que si te sale mal, por ahí va dedicado a tu viejo”.

El ex Bailando y el Pájaro no se hablan desde hace tiempo. Su distanciamiento se hizo público luego de que en el 2019 Mariana Nannis se sentara en el living de Susana y contara que se separaba del futbolista y lo acusara por malos tratos y golpes. “Con mi papá no hablo hace un año. Cosas de la vida. Pero si, no hablo, no hablo. Me molestó lo que pasó con mi papá. Me molesto y tomé partido y me puse del lado de mi mamá. Perdí cierto aprecio por mi papá porque me defraudo como padre. Igual no soy rencoroso ni nada de eso”, había dicho de manera contundente en octubre del año pasado. A quien todavía no se nombró es a Axel Kevin, el tercer hijo del matrimonio Caniggia-Nannis, quien cultiva un perfil mucho más bajo que sus hermanos, vive en Marbella y tiene buena relación con el Pájaro.

Más allá de las características dispares de Mariana y Charlotte, de la bronca hacia Claudio y del anonimato de Axel, Alexander sigue dando muestras de su talento para la cocina y a la hora de las devoluciones se llevó la medalla de oro. La semana pasada había estado a tiro, pero se tuvo que conformar con la de plata, lo que generó un exabrupto de su parte -“La segunda metétela en el culo, no la quiero. Quedé recaliente”- y el reproche de algunos compañeros. “Nosotras estamos para los peores platos y él se queja de una medalla plateada. Yo no lo puedo creer”, señaló la conductora Sol Pérez.

Lejos de disculparse o arrepentirse, el hijo de Claudio y Mariana se mostró desafiante en sus redes sociales y publicó un duro mensaje que tiene como destinatario a sus compañeros del programa de Telefe. “Soy para Dios la mejor creación... Lindo y ganador una buena combinación...No compitan conmigo, yo no tengo oposición... Y no traten de imitarme soy de limitada edición” (SIC), escribió el mediático. Este miércoles, finalmente pudo cumplir con uno de sus lemas: “Siempre oro, nunca inoro”. Mejor plato, una semana más en el certamen y el sueño de la final, con Mariana en el balcón, cada vez más cerca.