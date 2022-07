“Gané gracias a mi mente de anguila. Siempre supe que iba a ganar, era el más hábil, ágil, frío. No toqué nunca la Hache y la primera vez que fui, gané. ¿Qué me motivaba? Me gusta ganar, además de los 10 palos, en mi mente yo quería ganar toda la competencia”, arrancó diciendo Alex Caniggia en Socios del espectáculo, en la que será su primera entrevista tras culminar el reality. Es que, si bien el programa se terminó de grabar hace algunas semanas, recién ayer se enteró que fue el campeón de El Hotel de Los Famosos y pudo salir del aislamiento mediático que tenía que respetar por contrato.

“¿Te despertaste temprano para venir?”, lo recibió Rodrigo Lussich apenas lo presentó y desde ese entonces, comenzó un ida y vuelta de frases graciosas, todo el repertorio que El Emperador repitió a lo largo del reality. “A Martín Salwe le re cabió. Llegó al pedo a la final musculito de leche, fue lo mismo que llegara a la final o que se fuera antes. A mi me daba lo mismo porque sabía que al rival que llegara conmigo lo iba a destrozar. Es obvio, lo podés ver. Estaban todos enyesados”, dijo con respecto a su contrincante en la final y el resto de sus compañeros.

“¿Sabías que Martin la está pasando fatal con las cosas que le dice la gente? ¿Cómo manejás los comentarios”, le preguntaron en el piso, a lo que el joven respondió: “No me importa mucho si me odian o me aman. Amo a mi gente, les mando un beso enorme. Lo que vieron soy, fueron muchos días encerrado, semanas, meses, no puedo hacer todo el rato un personaje, así que como me vieron, soy. De verdad, yo soy así como vieron ahí. Creo que di mi mejor versión, cada reality en el que participé fue diferente, pero éste es el que mejor me fue. Es el primero que llego a la final y que gano. Y es el que más me gustó personalmente”

Sobre lo que el programa le dejó fue contundente: “De acá me llevé dos cosas, el amor de Carlita -el apodo que le puso a su novia, Melody Luz-, te amo amore mío. Y los 10 palos, que los tengo que cambiar rápido porque no valen nada. ¿Qué te comprás con esa plata? Hay que gastarla toda”.

Entonces, el hermano de Charlotte, conto qué hará con el dinero del premio. “En unos días me voy a Marbella a ver a mi mamá, me la llevo a Melody”, reveló y contó que con Mariana Nannis hacen videollamadas seguido y que gracias a esa modalidad, ya conoce a su novia, quienes se conocieron en el reality. “Es la primera vez que me enamoré, ella tiene cosas que las demás no tienen. Es el amor de mi vida, no me importa lo que digan. Estoy re enganchado”, dijo a los gritos e invitando a su pareja que lo esperaba detrás de cámara a que ingrese al estudio.

Y aunque es un tema que no le gusta tocar, llegó el turno de hablar de su padre, Claudio Paul Caniggia, con quien se encuentra enemistado desde hace unos años. “Puede ser que llegue a darme un abrazo con mi papá, soy otra persona, el reality me cambió. Puede ser una charla, si se da, se da. Yo no buscaría el momento, para nada, se tiene que dar de ambas partes”, se apuró a aclarar dejando en claro que él no va a generar el encuentro. Sin embargo, como ya había pasado adentro del hotel, Alex tuvo palabras cariñosas al referirse al exfutbolista y le bajó el tono a los enfrentamientos que, en otros momentos, supo generar: “Gracias a él sé tres idiomas, como todo buen padre agradezco lo que me dio. No está en mis planes amigarme con mi viejo, si pasa, está bien pero no es algo que planeo”.