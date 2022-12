Walter Santiago, mejor conocido como “Alfa”, es uno de los participantes más polémicos de “Gran hermano". El hermanito ya ha tenido varios choques y problemas con sus compañeros. También ha amagado más de dos veces en retirarse de la casa y abandonar el certamen.

El hombre, que además se caracteriza por ser mucho mayor que los demás participantes, no solo está en boca de todos al interior del reality, sino que es uno de los protagonistas indiscutidos de las redes sociales.

No solo es uno de los participantes que más llama la atención por sus comentarios o actuaciones polémicas, sino que, además, logra divertir y hacer sonreír a más de uno.

No obstante, los últimos días, Alfa no estuvo del mejor humor y su tristeza era visible en la casa más famosa del país y a través de la pantalla chica. El más veterano de los hermanitos estuvo sensible debido a la llegada de las fiestas de fin de año.

En varias conversaciones dejó en claro que se trata de un momento por demás sensible para él, ya que llegan inevitablemente con el recuerdo de sus padres. Sumado a ello, y ahora en el encierro, se le agrega el hecho de extrañar a su hija.

Y como era inevitable que ocurra, llegó Nochebuena y con ella la nostalgia y los recuerdos que le hicieron derramar algunas lágrimas. En el festejo de ayer se lo pudo ver muy angustiado, sin poder contener el llanto.

Mientras todos disfrutaban de la música y el alcohol, Alfa no podía lidiar con sus lágrimas y fue Marcos quien se acercó a fundirse en un abrazo para demostrarle afecto y cariño en aquel duro momento.

En las redes sociales, los usuarios sospechan que Alfa pueda abandonar la casa de Gran Hermano en cualquier momento, ya que el hombre amagó a irse en varias oportunidades.

Sin embargo, también se puede tratar de una estrategia, es imposible saberlo, pero lo que si quedó claro es que hay gran parte de los televidentes que quieren que Alfa llegue a la final y que lo salvan siempre.