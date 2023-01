El vínculo que llevan adelante Walter Alfa Santiago y Camila Lattanzio en Gran Hermano 2022 (Telefe) sigue en aumento aunque los testigos dentro y fuera de la casa lo miran con desconfianza: hay quienes ven cuestionable distintas actitudes del sexagenario para con la chica de 21 años, mientras que otros creen que la oriunda de Ituzaingó está manipulando al fanático de los autos de alta gama para escalar en el juego.

“Me preguntaron por vos en el confesionario sobre cuáles eran mis sentimientos hacia vos”, le contó Alfa a Camila, después de los festejos por los 61 años del participante de más edad en la casa. “¿Y qué les dijiste?”, quiso saber ella. “Les dije que yo te quería mucho, que te quería muchísimo”, enfatizó Walter y se fundió en un abrazo con ella, quien le respondía “yo también”.

Asimismo, Alfa reveló que dentro del confesionario le plantearon lo siguiente: “Me dicen: ¿pero vos no ves que es chica?”. Su respuesta fue la siguiente: “Pero no importa. El cariño, el amor no tiene edad. Yo te puedo querer infinitamente y que tengas veinte, treinta o cincuenta años”. Esto provocó que Camila lo volviera a abrazar. Pero fiel a su estilo, Alfa remató la tierna escena con un chiste al límite del buen gusto. “Menos mal que no tenés cincuenta, porque sino perdías”, le dijo, mientras ella le reprobó la humorada con un sonoro “Ay, Alfaaaa”.

Semanas atrás, Alfa fue muy repudiado dentro y fuera de la casa por una actitud que tuvo para con Camila, luego de que le metiera un dedo en la boca mientras ella dormía sobre uno de los sillones del living. “Me muerde”, le contaba el sexagenario a los otros “hermanitos” que estaban a su alrededor, siendo testigos de sus risas. “No, no, no le hagas eso, Alfa, no se jode con eso. Está dormida, está vulnerable”, le apuntó Ariel. “¿Con qué no se jode? Es una broma que le estoy haciendo. Abogados no. Estoy jugando, hermano”, se justificaba Santiago mientras insistía con la broma.

Un rato después, en la habitación de los varones, Alfa lo encaró. “Cuando yo juego con alguien, no me gusta que se meta nadie. Te lo digo así, yo estaba jugando con Camila. Vos no podés ponerte en abogado”, le espetó y Ariel estalló a los gritos: “Estaba durmiendo, le metiste el dedo en la boca... 60 años tenés, no lo voy a permitir. Estás re loco. Eso no se hace”. “Problema mío”, quiso cerrar la discusión Alfa.

Un rato después, Camila habló con Alfa en la cocina y no se manifestó enojada, más bien preocupada por haber “dormido con la boca abierta” ante las cámaras. Alfa le aseguró que se trataba de un chiste y no una actitud “de depravado”. Y coincidieron en que algunos compañeros de la casa “son quilomberos”.

“Me molesta que salgan a gritar: ‘Está indefensa’. ¿Qué indefensa? ¡Estoy jugando! Después cuando fui a la habitación le dije que no necesitaba abogados y que en caso de que le moleste, le pido disculpas. ¿Qué te pasa, boludo?”, le relató Walter a Camila sobre su cruce con Ariel. “Este pibe vio todo, vio que a mí me quisieron sacar con eso. Pero los que hicieron eso, se fueron”, dijo Alfa refiriéndose a cuando le apuntaron la cuestionable broma a Coti del “desodorante”.

Al día siguiente se dio otra secuencia en la misma línea, aunque con Camila despierta. Ocurrió en un momento en que algunos participantes estaban sentados en la mesa de la galería del reality y Daniela comenzó a hacer bromas con sus pechos. Muñida de un tenedor, Lattanzio le tocó una de las tetillas a Alfa. El jugador, sin pensarlo un segundo, intentó tocarle un pecho a la joven y ella reaccionó a tiempo. “¡A mí no me tocás!”, le dijo fuerte. Ante la presencia de Romina, que lo miraba con gesto de desaprobación, Alfa se defendió. “Ah, vos podés y yo no”, exclamó. Y Camila mientras tanto se cubrió el pecho con el oso gigante que llevó en su entrada a la casa. El resto de los participantes que estaban presentes no dijeron ni una palabra y, al parecer, decidieron no meterse en el tema.