Luego de que Alejandro Fantino le remarcara que "el país está parado económicamente", Alfredo Casero realizó una intervención, a mitad de camino entre la puesta teatral y un duro diagnóstico de la realidad, que se terminó viralizando en las redes sociales.

"Vamos a decir la verdad…", empezó anunciando el humorista frente a la atenta mirada del conductor de Animales Sueltos, que ni sospechaba lo que escucharía después. "A vos se te prendió fuego la casa -graficó Casero-. Tenés una familia. Son 12. ¿Tá? Se te prendió fuego la casa y hace frío afuera. ¿Tá? Vienen los 12 y dicen: '¡Queremos flan! ¡Queremos flan, papá! ¡Flan! ¡Flan! ¡Flannnn!'".

El reconocido actor le aportó entonces a su relato distintos gestos: se tapó los oídos mientras gritaba "¡Flaaaaan!" una y otra vez, simuló golpear un bombo como si estuviera en una manifestación, y hasta se le escapó una grosería: "¡La chota, papá!". Y siguió:"¡Hijo de puta, no nos da flan!"; "No anda la heladera, está todo quemado y no anda la heladera".

Le pidió a Fantino: "'Ya viene el señor que quemó la casa…', decime". El conductor lo hizo, para que luego Casero respondiera casi en un sollozo: "Noooo, es amigo mío, él no la quemó. Quiero flan". Y concluyó: "Así no vamos a poder hacer una mierda".

De esa manera el ex Cha Cha Cha buscó explicar, casi de forma didáctica, lo que Mauricio Macri debe enfrentar en su gestión al frente del país ante la compleja situación que heredó tras 12 años de kirchnerismo. "No somos boludos. Somos ciudadanos y los vamos a hacer cagar en las urnas por chotos y por cómplices de todo esto. La gente se ha muerto por estos ladrones".

Casero pidió "no negar lo innegable" sobre la corrupción de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. "No podemos negar que se robaron toda la plata, y si no, la escondieron, o la mandaron a otro lado. Ya no me importa. Yo quiero recuperar ese dinero para la gente que lo necesita".

"Robaron de la obra pública que le hizo faltar a la gente, no me importa si Macri la hace o no la hacer, pero le hizo faltar a la gente seguridad, hospitales, y crearon todas mierdas -agregó-. Y gastaron esa plata en 6,7,8 para que no vayan a decir nada. La gastaron en publicidad y medios, lo que me parece que es una barbaridad".

Casero hizo referencia al proceso judicial que se inició por la aparición de los cuadernos de las coimas K, escritos por el ex chofer Oscar Centeno. "Está pasando con una velocidad increíble que en otro momento hubiera durado toda una vida. Van apareciendo uno atrás del otro (los arrepentidos), se van viendo las cosas; no tenemos muy claro cuál es la verdad, qué es cierto y qué no, pero están las pruebas. Y hay tanta gente que dice por tantos lados diferentes…".

Luego de explicar que suele recibir agresiones en la calle, el actor distinguió, por un lado, entre los kirchneristas que "están doloridos porque han creído en un modelo y una persona que los ha cagado, y no pueden parar de ser fanáticos doloridos", y por otro, "el fanático cabeza que te quiere dar porque es fanático". Pero aclaró: "Están los que no ven que esto se puede acomodar para empezar de cero".

