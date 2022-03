Por Leonardo Muro*

Hay discos que son para cantar, hay discos para bailar y hay discos para escuchar. Fito nos entrega un gran disco prácticamente instrumental, para escuchar, para descubrir y para disfrutar. Quien busque hits no los va a encontrar acá. Quien quiera otro “11 y 6”, otro “El Amor Después De Amor”, otro “Al Lado Del Camino”, etc, etc, etc, que vaya a los discos viejos, esto se trata de otra cosa, otro tipo de genialidad.

En 1995, el bailarín Julio Bocca la propuso a Páez trabajar juntos en un espectáculo que presentarían en el Luna Park. El proyecto no prosperó pero al rosarino le quedó dando vueltas en la cabeza la idea de hacer un disco conceptual que abrazara distintos estilos de música y que la historia se basara en un libro que le apasionaba de un escritor al que admiraba mucho, “Los Siete Locos” de Roberto Arlt. No es la primera vez que Fito hace referencia a esa obra de Arlt, ya en “Cadáver Exquisito” del disco “Euforia” (1996) cantaba: “Busco mi piedra filosofal en Los Siete Locos, en el mar”.

Pasaron los años y como sucede con el buen vino, permítanme el cliché, el tiempo es fundamental. En este caso los años hicieron su trabajo para que las ideas fueran decantando hasta llegar al momento justo de poner manos a la obra. Páez entiende que Arlt supo describir al Buenos Aires de los años 20 pero al mismo tiempo estaba contando lo que sería en el futuro, de allí el nombre de esta producción.

La ópera “Futurología Arlt” es la segunda parte de la trilogía que tuvo su primera entrega en 2021 con “Los Años Salvajes” y finalizará en unos meses con “The Golden Light”, en donde encontraremos a Fito sólo con su piano.

Futurología es el disco más ambicioso de Páez, para el cual primero grabó en Argentina todas las piezas junto a Diego Olivero, luego le pasaron el material a Ezequiel Silberstein para que lo transcribiera a las partituras con las que trabajaría cada músico y luego se fueron a Los Angeles para unirse a Gustavo Borner, uno de los más grandes productores del mundo. Allí grabaron en directo con la Orquesta Sinfónica Nacional Checa, que estaba en Praga bajo las órdenes del gran director y compositor Krystof Marek.

“Los Siete Locos” cuenta la historia de Remo Erdosain, un inventor y metafísico casado con Elsa, quien desesperado por la falta de dinero se une a una sociedad secreta con la intención de cambiar el orden de la sociedad mediante una revolución ideada por El Astrólogo. Y para financiar esta revolución van a valerse de una red de burdeles administrados por el Rufián Melancólico.

Erdosain está obsesionado con “La Rosa De Cobre”, un proyecto suyo que es inviable, estéril, un sinsentido que desvela a Remo, y mediante el cual, Arlt intenta mostrar la perdurabilidad de la esperanza, incluso en la esperanza por las causas perdidas.

En “Los Siete Locos” hay monólogos disparatados y también reflexiones profundas. Fito incluye un pasaje del libro en la canción “La Logia”, allí puede escucharse una voz reproducida al revés que al darla vuelta encontramos a Páez recitando una parte del “Discurso Del Astrólogo”. No es la primera vez que Páez usa este recurso, ya lo había hecho en el final de “Tumbas De La Gloria” (1992) cuando se escucha a Fito hablando al revés, y enumerando a personalidades que murieron jóvenes.

“Futurología Arlt” comienza con “Amor Es Dinero / Remo Erdosain”, la única canción cantada por Páez que luego da lugar al tango moderno de “Buenos Aires 20/30”, el sonido piazzollezco que atraviesa toda la estructura de este álbum doble, intercalado con piezas de melodías más románticas, nostálgicas, vaudeville y latin jazz. En “La Caja Negra” introduce beats electrónicos a los que se les suma la voz de la cantante lírica Paula Kohan.

En las melodías de algunas canciones encontramos cosas que nos recuerdan a otras canciones. Fácilmente podemos reconocer a “Let The River Run” de Carly Simon en “Elsa y El Capitán / Sexo y Traición”. Pero dejemos esto de lado, ya sabemos que a Fabi Cantilo no le gusta cuando digo estas cosas.

La portada del disco incluye una foto de Arlt en costado superior izquierdo, cual homenaje a Spinetta en la tapa del disco “Artaud” (1973). También hay tres manos, una plateada atravesada por la Rosa de Cobre y dos manos humanas con espinas de rosas, como si Remo estuviera dándolo todo allí para poder alcanzar su tan ansiado sueño.

“Futurología Arlt” es una obra ambiciosa, arriesgada, faraónica, monumental, de esas que sólo un gran músico puede encarar, desarrollar, realizar, atrvesarla y salir airoso. Páez lo consigue.

Los hits hay que buscarlos en un “Grandes Éxitos”, no acá. “Futurología Arlt” es la obra maestra de un genio. Solo hay que darle play, dejarse llevar y disfrutar.

*Colaborador