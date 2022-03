Por Leonardo Muro

Conocimos a Marillion a comienzos de los 80s y vimos cómo se transformaba en una de las bandas de rock sinfónico y progresivo más populares de la década cuando en 1985 publicó “Misplaced Childhood” y sonaba por todos lados de la mano de hits que luego se transformarían en clásicos, como “Kayleigh” y “Lavender”. Dos años después llegaría “Clutching At Straws”, otro gran disco con hits como “Incommunicado” y “Sugar Mice”, y en 1988 dieron a conocer que Fish, su entonces vocalista, se alejaba del grupo.

La historia indica que cuando una banda consagrada queda sin el cantante original, está destinada al fracaso. Debo admitir que pensé eso cuando Fish abandonó la banda. La fuerza, calidez y dulzura de su voz, su impronta, hasta la torpeza en sus movimientos eran imposibles reemplazar, además con él se iban sus letras y las historias que allí se narraban. Debo decir en mi favor que no estaba equivocado, Fish era irreemplazable si esperábamos que buscaran a alguien con similares características, pero Marillion no estaba destinada al fracaso, con la incorporación de Steve Hogarth cambiaron, no apostaron a lo mismo sino a algo distinto dentro de la misma línea musical, las canciones “No One Can” y “Cover My Eyes (Pain And Heaven)”, ambas de 1991, fueron muestra de ello.

Llegamos a 2022 y seguir hablando de la etapa de Fish es inevitable, con él publicaron tan solo 4 discos y con Hogarth 15, pero con Fish alcanzaron la fama, el reconocimiento de la prensa, la masividad, las grandes ventas de discos y las giras mundiales. Es como hablar de Genesis y no mencionar la etapa en que Peter Gabriel fue líder y cantante. Sencillamente no se puede.

Marillion acaba de publicar su decimonoveno álbum “An Hour Before It's Dark”, un disco tan hermoso como dramático. Hay temáticas que están siendo recurrentes, o si se prefiere comunes o compartidas entre distintos artistas, y son la pandemia y la crisis climática. Toda esa carga enorme que implican ambos tópicos rodean el clima de “An Hour Before It's Dark” pero sin hacer mención explícita de ello. En la suite “Care” hacia el final del disco, menciona en los cuatro movimientos de la pieza a los verdaderos ángeles en la tierra, y el movimiento final sentencia en clara alusión al personal de salud:

“Los ángeles de este mundo no están en las paredes de las iglesias.

Los ángeles de este mundo no están hechos de bronce o piedra.

Los héroes en este mundo, están trabajando mientras todos dormimos.”

“An Hour Before It's Dark” tiene la magia de cinco músicos que vienen trabajando juntos desde 1989 y logran un nivel poco usual, una química transformadora, logran la alquimia.

En este disco no hay canciones sueltas pensadas estrictamente como “el nuevo éxito para subir a las plataformas”, es un disco pensado, elaborado como un todo que incluye cuatro suites que en algunos casos cuando un movimiento va in crescendo y está por alcanzar el punto máximo, de repente comienza el movimiento siguiente produciendo un corte, simulando dejar trunco al movimiento anterior, como sucede en “Reprogram The Gene”.

“An Hour Before It's Dark” es un disco para escucharlo de corrido, y una vez finalizado darle play nuevamente, y otra vez, y otra vez, y otra más.

Ningún disco suele ser perfecto, o casi ninguno, Marillion parece haber encontrado la fórmula para hacerlo realidad y lo comparte una hora antes de que oscurezca.

